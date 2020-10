Noch existiert er nur auf dem „Papier“, der am 13. September gewählte Sendener Rat. Denn bisher haben sich die acht Frauen und 28 Männer, die künftig gemeinsam mit Bürgermeister Sebastian Täger über die Geschicke der Gemeinde entscheiden, noch kein einziges Mal in der neuen Konstellation zusammengefunden. Das wird erst am 5. November (Donnerstag) ab 18 Uhr der Fall sein, wenn sich das Gremium zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenfindet.

Im Mittelpunkt stehen dann Personalentscheidungen: die Wahl der drei stellvertretenden Bürgermeister, die Besetzung der Ausschüsse sowie die Wahl der jeweiligen Ausschussvorsitzenden. Da die CDU erstmals die absolute Mehrheit verloren hat, werden im Rat und in den Ausschüssen die Karten neu gemischt. Denn 16 Christdemokraten stehen jetzt 20 Vertretern der ehemaligen „Oppositionsparteien“ gegenüber: acht Grüne, fünf Sozialdemokraten, vier Vertreter der UWG sowie drei Liberale. Diese vier Fraktionen wollen nach WN-Informationen eine gemeinsame Liste bilden, die als Einheit Vorschläge für die Besetzung der stellvertretenden Bürgermeister und der Ausschussvorsitzenden vornehmen kann.

„Die konstituierende Sitzung des Gemeinderates wird voraussichtlich die erste Veranstaltung in der modernisierten Steverhalle sein“, sagt Klaus Stephan auf WN-Anfrage. Da sich Sebastian Täger im Urlaub befindet, fungiert der Beigeordnete aktuell als Verwaltungschef im Rathaus. Bis zum 5. November bleiben die bisherigen Ratsmitglieder im Amt und sind – laut Kommunalverfassung – auch weiterhin voll entscheidungsfähig. Bis dahin ist allerdings keine regulären Sitzungen mehr angesetzt. „Die Verwaltung ist handlungsfähig“, so Stephan.

Bis auf Weiteres sollen die Ausschusssitzungen vorrangig im Bürgersaal des Rathauses stattfinden. „Je nach Anzahl der Teilnehmer und bei Themen, die erwartungsgemäß viele Besucher anziehen, behält sich die Gemeinde vor, in die Sporthallen auszuweichen, um die Vorgaben zum Schutz vor Corona umzusetzen. Auch wenn sich das Infektionsgeschehen verstärkt können Sitzungen jederzeit in größere Räume verlegt werden“, erläutert der Beigeordnete.

Nach der konstituierenden Sitzung des Rates ist nach derzeitigem Stand für den 19. November (Donnerstag) die erste Sitzung des neuen Gemeindeentwicklungsausschusses um 18 Uhr im Bürgersaal vorgesehen.