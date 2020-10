„Schnell und flexibel reagieren“

Der Inzidenzwert im Kreis Coesfeld hat mit 43,1 (Stand Donnerstagnachmittag) die erste wichtige Corona-Warnstufe überschritten. Nunmehr gelten die damit verbundenen strengeren, landesweiten Schutzbestimmungen.

„In der Gemeinde Senden sind aktuell 14 aktive Infektionsfälle bekannt. Wir befinden uns damit kreisweit bei einer durchschnittlichen Quote“, berichtet Holger Bothur auf WN-Anfrage. Seit Ausbruch der Pandemie sind in der Stevergemeinde insgesamt 79 Corona-Infektionen bekannt geworden. 64 Erkrankte sind mittlerweile gesundet. Ein Sterbefall ist zu beklagen, führt der Fachbereichsleiter Ordnung und Soziales der Gemeinde Senden aus. Insgesamt mussten bisher 533 Quarantäne-Verfügungen in der Gemeinde Senden ausgesprochen werden.

„Erfreulicherweise stellen wir fest, dass die Bereitschaft der Bevölkerung, sich an die Regeln zu halten, sehr groß ist“, resümiert Bothur die Erfahrungen der vergangenen sieben Monate. Die schon so lange anhaltenden Einschränkungen mit ihren Auswirkungen auf Familie, Beruf, Schule und viele andere Bereiche hätten allerdings dazu geführt, „dass viele Menschen in Bezug auf die geltendenden Maßnahmen skeptischer geworden sind“, spricht der Fachbereichsleiter einen Erfahrungswert der vergangenen Wochen an. „Als Ordnungsamt müssen wir nach der Entspannung im Sommer jetzt mehr über das Für und Wider der Schutzbestimmungen mit den Leuten sprechen“, führt Bothur aus. „Wir wollen nicht mit der Holzhammer-Methode kontrollieren. Stattdessen möchten wir für Akzeptanz werben. Nur gemeinsam haben wir die Situation im Griff.“ Bisher seien Mitarbeiter des Sendener Ordnungsamtes nur in sehr wenigen Einzelfällen gezwungen gewesen „konsequent vorzugehen“, hätten Bußgeldverfahren beziehungsweise Ordnungsverfügungen eingeleitet.

Nachdem sich die Situation im Sommer entspannt hatte, war der Personaleinsatz zurückgefahren worden. Insgesamt seien seit Beginn der Pandemie über 1000 zusätzliche Arbeitsstunden im Ordnungsamt angefallen, sagt Bothur. Nicht nur für Kontrollen zur Einhaltung der Bestimmungen, sondern auch um Fragen von Bürgern und Vereinen zu beantworten.

Aktuell haben lediglich drei Teilzeitkräfte im Ordnungsamt ihre Stunden aufgestockt, um den Arbeitsaufwand durch Corona zu bewältigen. „Je nachdem, wie sich die Situation durch steigende Infektionszahlen ändert, werden wir flexibel reagieren, indem wir andere Aufgaben im Ordnungsamt zurückstellen. Wenn nötig werden wir von jetzt auf gleich reagieren“, verspricht der Fachbereichsleiter.