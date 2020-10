Das Ergebnis der Kommunalwahl ist klar: Die CDU hat mit einem Stimmenanteil von 45,5 Prozent ihre absolute Mehrheit verloren und besitzt „nur“ noch 16 der 36 Ratsmandate. „Die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler Sendens wünscht sich ein Ende der bisherigen alleinigen Entscheidungsgewalt der CDU. Frischer Wind soll in die Kommunalpolitik Sendens einziehen“, heißt es dazu in einer gemeinsamen Erklärung von Grünen, SPD , UWG und FDP . Die Fraktionen dieser bisherigen Oppositionsparteien verstehen dies als Auftrag und haben sich daher zu einer Listenverbindung, dem „Bündnis für Senden“, zusammengeschlossen. „Das Bündnis will die Zukunft Sendens und seiner Ortsteile Bösensell, Ottmarsbocholt und Venne mit Weitblick und über bisherige Fraktionsgrenzen hinaus mit bürgernaher Politik gestalten“, heißt es weiter.

Geplant ist, dass die einzelnen Fraktionen ihre Eigenständigkeit behalten, aber wo immer möglich, gegenseitig von unterschiedlichen Herangehensweisen und somit von neuen Synergien profitieren.

Das „Bündnis für Senden“ wird bei der konstituierenden Sitzung des Rates am 5. November (Donnerstag) maßgeblich bei der Besetzung entscheidender Positionen in und bei der Zuständigkeit der Ausschüsse mitwirken und so wichtige Kompetenzen erhalten (WN berichteten). „Als ersten Schritt will das Bündnis die zahlreichen bisherigen Arbeitskreise, die neben den Ausschüssen getagt, aber kaum Entscheidungskompetenz haben, in die reguläre Ausschussarbeit zurückführen und so eine stärkere Transparenz, Kosten- und Zeitersparnis und stärkere Beteiligung der Bevölkerung erreichen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Daneben soll ein neuer Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Digitalisierung gebildet werden.

Auch inhaltlich werde das „Bündnis für Senden“ durch gemeinsame Projekte an einem Strang ziehen, zum Beispiel durch gemeinsame Fraktionssitzungen und Anträge. Das Vorantreiben einer nachhaltigen Mobilität, zukunftsgerechten Verkehrsentwicklung (auch des innerörtlichen Verkehrs), Klimaschutz, Wirtschafts- und Familienförderung und Digitalisierung stehen im Fokus der Politiker.