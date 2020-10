Auch im Kreis Coesfeld ist die Zahl der bekannten Corona-Infektionsfälle gestiegen. Nachdem am Donnerstag mit einem Inzidenzwert von 43,1 die erste wichtige Corona-Warnstufe überschritten wurde, stieg der 7-Tage-Inzidenzwert am Freitag auf 56,2 und löste die nächste Corona-Warnstufe aus. Um die Ausbreitung des Virus angesichts steigender Infektionszahlen einzudämmen, hat der Kreis Coesfeld eine weitere Allgemeinverfügung erlassen, die strengere Auflagen ab Samstag (24. Oktober) in Kraft setzt. In Senden sind jetzt 22 aktuelle Infektionen (Stand Freitagnachmittag) registriert.

Ergänzend hat der sogenannte „Stab für besondere Ereignisse“ der Gemeinde Senden entschieden, ab Montag (26. Oktober) den allgemeinen Publikumsverkehr zu steuern und daher den Einlass in das Rathaus nur noch kontrolliert zu ermöglichen. Beigeordneter Klaus Stephan erklärt, was das konkret bedeutet: „Alle Dienstleistungen der Verwaltung werden weiter angeboten, allerdings unter der strikten Voraussetzung, vorab einen Termin zu vereinbaren. So wollen wir das Infektionsrisiko möglichst reduzieren: Es werden nur die Menschen in das Rathaus gebeten, die sich vorab angemeldet haben, persönlich zu ihrem Termin gebracht und direkt bedient werden können. Enge Wartebereiche können wir auf diese Weise ausschließen“, heißt es in einer Mitteilung.

Ein ähnliches Vorgehen mit einer Rathausschließung hatte die Verwaltung bereits im März in der ersten Phase starker Einschränkungen angewendet. Allerdings sollten, anders als jetzt, damals nur unaufschiebbare Anliegen erledigt werden.

Grundsätzlich sollen persönliche Kontakte weiterhin auf ein Minimum reduziert werden. Anliegen sollen daher vorrangig telefonisch oder per E-Mail erledigt werden. Lässt sich das Anliegen nur persönlich klären, ist vorab eine Terminvereinbarung notwendig. Der Einlass zum Rathaus ist dann nur mit einem Mund-Nase-Schutz und nach einer Handdesinfektion zulässig.

Die Gemeindeverwaltung appelliert an alle Bürger, sich mit den Regeln vertraut zu machen und sich an die Vorgaben zu halten. Gleichzeitig werden die Beschäftigten des Ordnungsamts – wie angekündigt – die Einhaltung der neuen Vorschriften stichprobenartig kontrollieren.