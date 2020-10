Der dritte und letzte Bauabschnitt der energetischen Dachsanierung am Joseph-Haydn-Gymnasium ist vollendet. Auch ein sicherheitstechnisch erforderliches Dach-Absturzsicherungssystem ist komplett verbaut worden. Der Schulbetrieb nach den Herbstferien kann damit ungestört von Bautätigkeiten beginnen, freut sich der bauausführende Architekt Christoph Hölling .

Ende Juni hatten die Arbeiten begonnen ( WN berichteten). In diesem Abschnitt wurde das Dach im Mensabereich des Gymnasiums in Richtung Marienschule erneuert. Die Kosten für die Maßnahme sind im Haushalt mit 450 000 Euro veranschlagt. Die Gemeinde Senden trägt dank einer geplanten Förderung aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von 400 000 Euro den deutlich kleineren Anteil.

Zum 10. März 2020 konnte bereits der zweite Bauabschnitt abgeschlossen werden. Im Rahmen der Maßnahme wurde das alte Dach in Bitumenbauweise schrittweise abgetragen und ein neues, langlebigeres Dach in Kalzip-Bauweise mit leichtem Gefälle aufgesattelt, teilt die Gemeinde mit. Dieses trägt unter anderem zur Verbesserung des Wärmeschutzes bei. „Diese Bauweise ist zwar sehr aufwendig gewesen, mit dem Ergebnis bin ich aber sehr zufrieden“, sagt Hölling.

Insgesamt kann nach jetzigem Stand von Gesamtkosten in Höhe von rund 1,15 Millionen Euro für die Bearbeitung der drei Bauabschnitte ausgegangen werden. Diesen Kosten kann eine Förderung in Höhe von rund 950 000 gegenübergestellt werden. Aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz stehen der Gemeinde noch weitere rund 200 000 Euro zu. Philip Geißler, stellvertretender Kämmerer, erläutert: „Vor Ort wurde entschieden, dass die Mittel aus diesem Gesetz für größere Bauvorhaben verwendet werden sollen, nämlich für die Dachsanierung des Joseph-Haydn-Gymnasiums sowie die Sanierung des Toilettengebäudes der Geschwister-Scholl-Schule. Spätestens im kommenden Jahr werden mit Fertigstellung des Toilettengebäudes an der Geschwister-Scholl-Schule die Mittel aus dem Gesetz vollständig vor Ort eingesetzt.“