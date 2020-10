Keine Frage: Wenn es darum geht Landschaft und Natur gekonnt ins Bild zu setzen, dann ist Dirk Frerichmann ein Meister dieses Faches. Das hat der Fotograf und Designer unter anderem in zwei Bildbänden über Senden und fünf Sendener Jahreskalendern bewiesen. Gleichwohl muss er sich stets neuen fotografischen Herausforderungen stellen. Das gilt auch für den soeben erschienenen Sendener Jahreskalender 2021.

„In meiner Kindheit war der Dortmund-Ems-Kanal im Winter zugefroren und man konnte zum anderen Ufer hinüber laufen“, erinnert sich der heute 43-Jährige. Bedingt durch den Klimawandel sei das schon längst nicht mehr möglich. Wie also lässt sich der Winter fotografisch darstellen ohne vereiste und verschneite Landschaft? Frerichmann löst dieses Problem, indem er aus Perspektive sowie Licht und Farbe des Augenblicks Bilder komponiert. „Mir kommt es darauf an, Stimmung zu transportieren, das was ich in einem bestimmten Moment empfinde, für den Betrachter des Bildes nachvollziehbar zu machen. So kann Frerichmann beispielsweise in seinem Winterbild zwar keinen zugefrorenen und verschneiten Dortmund-Ems-Kanal zeigen. Stattdessen hat er im nebelverhangenen, „kühlen Licht“ des Morgens einen Lastkahn fotografiert.

Aus Licht, Farben und Perspektive komponiert Dirk Frerichmann eindrucksvolle Bilder seiner Heimat. Foto: Dirk Frerichmann

Neben Aufnahmen, die am Schloss, an der renaturierten Stever, am Dümmer und am Kanal entstanden sind, gibt Frerichmann mit drei Luftbildern einen Überblick über Senden und die umgebende Natur.

Der neue Jahreskalender 2021 ist im Geschäft Balster, bei Bücher Schwalbe sowie direkt bei Dirk Frerichmann, 0 25 97 / 69 13 39, zum Preis von 19,50 Euro erhältlich. Aufgrund der regen Nachfrage hat Frerichmann erneut auch einen Ascheberger Jahreskalender zusammengestellt. Dieser kann über Ascheberg Marketing und Buchhandlung Schwalbe bezogen werden.