Die kriminelle Masche geht weiter: Mindestens neun Mal haben unbekannte Betrüger am Montag in Senden versucht, als falsche Polizeibeamte Bürger am Telefon um Geld und Erspartes zu prellen. Dabei ist zum Glück kein finanzieller Schaden entstanden, teilt die Pressestelle der Polizei mit. Weil es immer wieder zu verschiedensten Betrugsversuchen am Telefon komme, gibt sie noch einmal einige Hinweise: Besonders dreist sei die Tatsache, dass die Täter in der Lage seien, über ausländische Telefonanbieter jede beliebige Nummer im Display des Angerufenen einzublenden – auch die 110. „Falls Sie in Ihrem Display die Rufnummer 110 gegebenenfalls mit einer Vorwahl sehen sollten, dann handelt es sich nicht um einen Anruf der Polizei“, warnt die Behörde. Bei einem Anruf der Polizei erscheine nie die Rufnummer 110 im Display. „Beenden Sie ein solches Gespräch sofort! Auflegen ist nicht unhöflich!“, stellen die Beamten in der Mitteilung klar. Bei verdächtigen Anrufen sollte die Polizei benachrichtigt und auch der Bekanntenkreis über den versuchten Trickbetrug informiert werden, um mögliche weitere Opfer zu sensibilisieren.