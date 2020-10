Der zweite Lockdown gilt zwar erst ab Montag: Das schöne Schaudern am Samstag zu Halloween mit Gruselgruppen, die Süßes verlangen und Saures „androhen“, sollte eine Pause einlegen, lautet die Bitte der Gemeinde Senden.

Sie hat, ergab die WN-Anfrage, für Halloween keine spezielle Regelung erlassen, da die Coronaschutzverordnung des Landes NRW die Verhaltenspflichten im öffentlichen Raum bereits umfassend regelt, so die Mitteilung aus dem Rathaus.

Hiernach ist es an Halloween nicht grundsätzlich verboten, durch die Straßen zu ziehen. Die Gemeindeverwaltung „empfiehlt allerdings eindringlich“, wie es in der Mitteilung weiter heißt, dies angesichts der stetig steigenden Infektionszahlen nicht zu tun.

„Vielleicht nutzen die Bürgerinnen und Bürger andere Möglichkeiten, diesen Anlass zu begehen, als an Häusern zu klingeln“, regt die Kommune an.

Nicht nur Appelle, sondern auch Kontrollen

Wer auf die Horror-Show an den Haustüren nicht verzichten will, muss sich an „Spielregeln“ halten: „In jedem Fall gilt, dass nur Gruppen von maximal fünf Personen zusammen unterwegs sein dürfen und die üblichen Mindestabstände einzuhalten sind“, betont die Gemeinde.

Sie setzt nicht nur auf Appelle und Einsicht, sondern ebenfalls auf Kontrolle: An Halloween werden auch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes B.A.K. und des Ordnungsamtes im Einsatz sein und die Einhaltung der Verhaltensregelungen kontrollieren, kündigt die Verwaltung an.