Es war nicht das erste Mal, dass der 44-Jährige aus Senden vor dem Richter stand. Dieses Mal musste sich der Mann in einem Berufungsverfahren vor dem Landgericht verantworten. Im Februar dieses Jahres war der Angeklagte vom Amtsgericht in Lüdinghausen wegen Verbreiten kinderpornografischer Schriften, dem Erwerb und Besitz kinder – und jugendpornografischer Schriften, zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt worden. Die Vollstreckung der Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Dagegen legte nicht der Angeklagte, sondern die Staatsanwaltschaft Rechtsmittel ein. Ihr Ziel: Im Berufungsverfahren sollte eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung erzielt werden.

Weil sich der Angeklagte schon im Ursprungsverfahren als geständig erwiesen hatte, stand das Rahmengeschehen vor dem Landgericht nicht mehr zur Debatte. Die Berufung vor dem Landgericht beschränkte sich nur noch auf die Frage – Bewährung: ja oder nein.

„ Ich kann nicht nachvollziehen, wie man die Freiheitsstrafe zur Bewährung aussetzen konnte. Ich kann nicht nachvollziehen, wie man die Freiheitsstrafe zur Bewährung aussetzen konnte. “ Staatsanwältin in ihrem Plädoyer

„Ich kann nicht nachvollziehen, wie man die Freiheitsstrafe zur Bewährung aussetzen konnte“, betonte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Eine positive Sozialprognose des zweimaligen Bewährungsversagers konnte sie nicht erkennen. Während die Anklagevertreterin eine Freiheitsstrafe von neun Monaten ohne Bewährung forderte, beantragte der Verteidiger die Haftstrafe erneut zur Bewährung auszusetzen. In seiner Begründung dazu legte der Jurist alles auf den Tisch, was für den 44-Jährigen sprach. Dabei machte der Verteidiger unter anderem deutlich, dass der Angeklagte die Taten nicht aus krimineller Energie, sondern aus gestörter Sexualpräferenz begangen habe. Zudem sei der Angeklagte auf gutem Wege, seit zwei Jahren in Einzeltherapie und seitdem nicht wieder auffällig geworden.

Landgericht sieht positive Sozialprognose

Nach eingehender Beratung verwarf das Gericht die Berufung der Staatsanwaltschaft.

Dem Angeklagten stellte die Kammer trotz zweimaligen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen eine positive Sozialprognose. Einige Punkte habe das Gericht anders gesehen, hieß es dazu in der detaillierten Urteilsbegründung. „Der Angeklagte kennt das Risiko einer weiteren Entdeckung. Er weiß, dass dann der Ofen aus ist“, so der Richter am Landgericht mit Blick auf den 44-Jährigen aus Senden.