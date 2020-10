Klar, eine fette Sprühdosen-Attacke macht Fun. Vor allem, wenn die Farbenspiele nicht nur erlaubt, sondern auch noch erwünscht sind. Graffiti-Dozent Oliver Marke ist Fachmann für künstlerische Missionen, die nicht nur ansehnliche Ergebnisse bescheren, sondern auch auf dem Weg dahin einen Mehrwert erbringen. Als Bestandteil des Herbstferienprogramms des Jugendzentrums Vivo war Marke in Senden im Einsatz.

Gleich zwei Standorte bekamen eine leuchtende Aufhübschung verpasst: Beide Schutzhütten für Jugendliche im Bürgerpark wurden mit ganzen Batterien von Sprühdosen aufgesucht. Allerdings legten Marke und seine an zwei Tagen jeweils sechs bis neun Nachwuchstalente nicht wild drauf los. Vielmehr wurden im Vivo an der Hiddingseler Straße erst mal Ideen geschmiedet, Entwürfe diskutiert und Skizzen erstellt.

Im Rahmen des Herbstferienprogramms wurde die neue Schutzhütte für Jugendliche im Bürgerpark mit Graffiti gestaltet. Foto: Kakuschki

Für die neue Schutzhütte, die im Bereich des Zusammenfließens von Dümmer und Stever liegt, sollte ein markantes Graffito her. Der Entstehungsprozess, an dem die Workshop-Teilnehmer tatkräftig beteiligt waren, offenbarte, wie viel Konzept, Planung und Handarbeit in dieser Kunst-Form steckt. Die Sprühdosen-Artisten im Alter von acht bis neun und zwölf bis 15 Jahren seien „mit vollem Einsatz bei der Sache gewesen“, zieht Patrick Kakuschki , Sozialarbeiter und Vivo-Leiter, ein Resümee.

Schmierereien und Symbole übertüncht

Auch die ältere Schutzhütte wurde einer Schönheitskur unterzogen. Mit farbigen Dreiecken, die das Holz komplett bedecken, setzt sie in der Nähe von Sportplatz und Skateranlage bunte Akzente. Nicht zuletzt werden durch das neue Design Schmierereien und Symbole übertüncht, die als absolut nicht politisch korrekt und akzeptabel zu bezeichnen waren.

Die alte Schutzhütte kommt jetzt im bunten Dreieck-Design daher. Foto: Kakuschki

Während die erste der beiden Hütten regelmäßig als Treffpunkt fungiert, wird die neue Hütte noch von einem Bauzaun umgeben. Obwohl die Holzkonstruktion in der letzten Sommerferienwoche, gemeinsam mit Jugendlichen, zusammengezimmert wurde, ist der Treffpunkt noch nicht freigegeben. Es fehlen noch Bänke und stehen noch Restarbeiten wie die Zuwegung und Beleuchtung aus, die die Gemeinde übernehmen will, so Kakuschki. Er hofft, dass dieser Part bald abgewickelt wird.