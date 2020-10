Die 112 war auch dabei

Von Corona hat sich das junge Glück die Hochzeit nicht vermiesen lassen. Im Gegenteil: „In kleiner Runde haben wir das Beste aus der Situation gemacht. Es war ein sehr schöner Tag“, blickt Christine Krimpmann (geb. Rüschenschmidt) auf die standesamtliche Trauung zurück. Ihr Ehemann Dirk gewinnt den widrigen Umständen sogar Positives ab: „Eine große Feier ist auch immer mit Stress verbunden, und man hat nicht viel Zeit für jeden Gast. Wir haben den Tag mit wenig Gästen, dafür aber umso intensiver erlebt.“ Außerdem freut sich das Ehepaar, dass Freunde, Nachbarn und Bekannte, die eigentlich eingeladen waren, ihnen via Whatsapp, E-Mail, Anruf oder Karte zum „schönsten Tag im Leben“ gratuliert haben.

Eine riesengroße, tolle Überraschung gab es für die Frischvermählten, die beide seit vielen Jahren bei der Feuerwehr ehrenamtlich aktiv sind, als sie nach der Trauung aus dem Rathauses traten. Dort wurden die Brautleute von den in leuchtend blauen Chemikalienschutzanzügen gekleideten Kameraden Stefan Tork und Heiko Pohlmann mit einem großen Blumenstrauß empfangen. Sicherer geht‘s nicht in Corona-Zeiten! „Die beiden waren die Einzigen, die man bedenkenlos in den Arm nehmen konnte“, freut sich die 31-Jährige, die aus Ascheberg stammt und vor drei Jahren nach Senden umgezogen ist. Gleichwohl war die Verständigung mit den Kameraden nicht so einfach: „Wir konnten nur über Funkgeräte miteinander kommunizieren. Aber das ist bei der Feuerwehr ja nichts Ungewöhnliches“, erzählt der Dirk Krimpmann (36) lächelnd.

Angesichts niedriger Corona-Infektionszahlen und den daraus resultierenden Lockerungen hatten sich das Paar, das schon seit vier Jahren zusammen ist, im Juni recht spontan zur Heirat entschlossen: „14 Tage nach dem Antrag gingen die Einladungen raus“, erinnert sich der Bräutigam. „Wir haben es vorher niemandem erzählt, sondern sind rumgefahren und haben die Karten einzeln verteilt“, ergänzt Christine Krimpmann.

Doch schnell platze der Traum von der großen Hochzeit: „Als einige Idioten aus dem Urlaub von der Schinkenstraße zurückgekehrten, gingen die Zahlen wieder nach oben. Aus Eigenverantwortung haben wir die Einladung zur standesamtlichen Hochzeit zurückgenommen. Wir wollten nicht, dass unseretwegen 80 Leute krank werden oder ein noch größerer Kreis in Quarantäne muss“, sagt Dirk Krimpmann. In der vagen Hoffnung, dass es das Infektionsgeschehen zulässt, bleiben die Einladungen zur vorgesehenen kirchlichen Hochzeit am 5. März zwar 2021 bestehen. Doch mit kostenträchtigen Ausgaben für Festtagskleidung, Engagements für DJ und Fotograf sowie Gaststättenbuchung will das Paar noch warten. Frühestens im Dezember soll der Knoten durchgehauen werden. Bis dahin drehen sich die Vorbereitungen in der Warteschleife. „Die Party werden wir auf jeden Fall nachholen, aber erst dann, wenn Corona überstanden ist. Wir wollen richtig feiern“, hat sich Christine Krimpmann, ebenso wie ihr Mann Dirk, fest vorgenommen.