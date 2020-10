Von der münsterländischen Bucht an die Ostsee: Ulrich und Christa Miloszewski verlassen Ottmarsbocholt, wo sie im Jahr 2012 vor Anker gegangen waren, um in der Gaststätte Vollmer anzuheuern. Dort übernahmen sie das „Kommando“ von Heinrich und Marianne Vollmer, die sich als Betreiber zurückzogen. Jetzt steht zum Jahresende ein erneuter Wechsel an.