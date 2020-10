Ein couragierter Zeuge zog am Donnerstag, gegen 17.30 Uhr, die Schüssel aus dem Zündschloss eines an einer Ampel vor ihm wartenden Pkw. Dem Zeugen fiel der Wagen bereits gegen 17.15 Uhr auf, da dieser vor ihm in Schlangenlinien von Senden in Richtung Münster fuhr. Hierbei lenkte der 46-jährige seinen VW Polo zweimal in den Gegenverkehr und stieß nur durch Zufall nicht mit entgegenkommenden Autos zusammen, so die Mitteilung der Polizei. Als der VW dann am Kappenberger Damm an einer Baustelle halten musste, stieg der Zeuge aus und öffnete die Autotür des 46-Jährigen. Dabei roch er deutlich den Alkohol in der Atemluft des Autofahrers. Der 37-jährige Münsteraner zögerte nicht, das weitere Fortkommen zu unterbinden und alarmierte die Polizei. Die Beamten trafen den 46-Jährigen vor Ort an, er stand neben seinem Fahrzeug und schwankte. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 2,62 Promille. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt und der Pkw bereits vor acht Monaten stillgelegt wurde. Die Polizisten stellen den VW sicher, den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren.