Venne -

Von Dietrich Harhues

Ein Koloss aus Stahl und Beton liegt auf Position: Der Querverschub der Venner-Moor-Brücke über den Kanal ist abgeschlossen, jetzt stehen Arbeiten an den Rampen an. Die verkehrstechnisch wichtige Verbindung soll am 18. Dezember wieder freigegeben werden, sofern Wetter und Corona-Auflagen es erlauben.