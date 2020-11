Die Sendener Wirtschaftsförderung hatte schon manchen „Fisch“ am Haken, doch jetzt gelang es, einen echt kapitalen Brocken an Land zu ziehen. Eine weitere Trophäe in puncto Unternehmensakquise. Denn mit der ADL Gruppe, deren Geschäftsführung bis dato in Münster residierte, verlagert ein großes Unternehmen seinen Hauptsitz nach Senden.