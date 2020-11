Gespenstische Bilder mit zuckendem Blaulicht und Martinshorn auf dem Kirchplatz der S. Urban-Kirche: In der Nacht zum Sonntag wurde der Löschzug Ottmarsbocholt der Freiwilligen Feuerwehr um 2:21 Uhr zu einem brennenden Auto in der Nähe des Gotteshauses gerufen. „Das Fahrzeug war beim Eintreffen nicht mehr zu retten, denn es brannte in voller Ausdehnung“, informierte Wehrführer Manfred Overbeck nachdem Einsatz.

Brand in Ottibotti Foto: Feuerwehr

Die mit 20 Feuerwehrleuten und drei Fahrzeugen angerückten Helfer gingen mit einem C-Rohr gegen das Feuer vor. Der Trupp unter Atemschutz setzte auch Schaum ein, um den Brand zu ersticken. So gelang es der Wehr unter Einsatzleiter Johannes Möllers schnell das Feuer zu löschen. Ob ein nebenstehendes Auto durch die Hitze beschädigt wurde, wird noch geprüft. Ohnehin hat die Kripo die Ermittlungen übernommen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Experten werden prüfen, wie es zu dem Brand, der im Motorraum ausgebrochen ist, kommen konnte. Zudem muss mit dem Besitzer gesprochen werden. „Die Ermittlungen laufen noch, wir rechnen am Sonntag nicht mehr mit neuen Erkenntnissen“, hieß es seitens der Polizei-Leitstelle.

Für die Feuerwehrleute aus Ottmarsbocholt endete der Einsatz um 14.03 Uhr.