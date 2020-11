Umsteigen einfach gemacht

Das Konzept von CarSharing ist bestechend einfach: Auto fahren, ohne gleichzeitig ein Auto zu besitzen. Seit Mitte Juli gibt es, wie berichtet, auch in Senden die Möglichkeit, dieses Angebot von Stadtteilauto gleich mit zwei Fahrzeugen zu nutzen.

Der Standort der beiden Fahrzeuge befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Busbahnhof. Da liegt es nahe, so die Pressemitteilung, dass die RVM und Stadtteilauto ihre Angebote verbinden, um klimaschonende Mobilität zu fördern. „Mit SchnellBus, ExpressBus, NachtBus und TaxiBus haben wir hier in Senden ein gutes Busangebot“, fasst Bürgermeister Sebastian Täger zusammen. „Das Stadtteilauto erweitert das Mobilitätsangebot um eine weitere Komponente, die sich flexibel den Bedürfnissen der Fahrgäste anpassen lässt.“

„Mit den Bussen kommen unsere Fahrgäste bequem im Takt nach Münster, Lüdinghausen oder die Ortsteile. Wenn nun der große Wochenendeinkauf ansteht oder ein weiter entferntes Ziel angesteuert wird, ist das Stadtteilauto eine gute Alternative zum privaten Pkw“, erläutert Michael Klüppels , Leiter des RVM-Verkehrsmanagements in Lüdinghau-sen, die Kooperation. „Und vielleicht gelingt es sogar, den einen oder anderen Zweitwagen zu ersetzen“, so Klüppels weiter.

Alle Sendener Bürger, die ein RVM-Abo und einen Führerschein besitzen, profitieren von der neuen Kooperation: Die Aufnahmegebühr entfällt für sie und sie erhalten einen geringen monatlichen Mitgliedsbeitrag. Im Gegenzug bekommt jedes neue Mitglied beim Stadtteilauto von der RVM beim Abschluss eines Neukunden-Abos drei Monate lang kostenlos ein Ticket für Bus und Bahn. „Ein Gewinn für beide Seiten“, ist Till Ammann, Geschäftsführer bei Stadtteilauto, überzeugt.

Der neue CarSharing-Standort, die Station „STEVER“, befindet sich auf dem Parkplatz an der Gartenstraße 32-36 gegenüber dem Busbahnhof. Dort stehen mit einem Opel Corsa und einem Opel Astra zwei Fahrzeuge zum Start bereit. So können Fahrgäste bequem vom SchnellBus S 90 in das CarSharing-Auto umsteigen und umgekehrt.

Eine Anmeldung für das Stadtteilauto ist bequem beim „Ehrenwert“ in Senden möglich. Darüber hinaus gibt es die Vertragsformulare auch unter www.stadtteilauto.com. Bei der Anmeldung bekommt jeder Nutzer eine individuelle Chipkarte. Mit dieser Karte oder dem Smartphone erhält der Kunde an der CarSharing-Station direkten Zugang zum Stadtteilauto.

Vorab muss das Fahrzeug entweder telefonisch, über die Website oder via App gebucht worden sein. Ein Abo für den Bus können Interessierte unter www.rvm-online.de abschließen.

In den kommenden Tagen verschickt die RVM an alle Abonnenten in Senden einen Flyer und erläutert alle Vorteile der neuen Kooperation. Der Flyer liegt darüber hinaus im SchnellBus, beim BürgerBüro, bei Ehrenwert sowie beim „Kleinen Ich“ aus.