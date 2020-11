Ein bisschen Alltagsstimmung herrschte am Freitag wieder in der Realschule. Denn die allzeit beliebte Autorenlesung trotzte dem Corona-Virus und fand zur Freude der Schülerinnen und Schüler der 7. Jahrgangsstufe statt.

Gerlis Zillgens – extra aus Köln angereist – versetzte die Leserschaft in eine magische Welt, denn es ging bei ihrer Geschichte „Anna und Anto – Plötzlich anders“ um mehr als nur Humor. Berührende Ereignisse und die Auseinandersetzung mit dem anderen Geschlecht ließen die Kinder altersgerecht träumen, aber auch diskutieren, wie es in der Pressemitteilung der Geschwister-Scholl-Schule heißt.

In entspannter Atmosphäre sorgte die Autorin bei ihren Zuhörern für einen Wohlfühleffekt und weckte die Begeisterung bei so mancher Leseratte auf mehr Schmökerstoff in diesen Tagen.

„Ich kam mir manchmal vor wie im Theater“, sagten einige und lobten die lebendige Gestik und besondere Stimme. Unterhaltsam und wohltuend – und nach 90 Minuten hatte man plötzlich die Lust auf mehr Alltag wiedergewonnen.

So kann es in diesem Monat noch weitergehen, denn die Jahrgangsstufen fünf und acht bekommen bald auch einen literarischen Input, worauf sie sich schon freuen können.