Die reitende Kriegerin scheut weder Feind noch Witterung. Doch gegen Wind und Wetter wird die „Amazone“ auf der Münsterstraße ab jetzt geschützt. Ein Team des gemeindlichen Bauhofs hat das Standbild des Bildhauers Paul Mersmann am Dienstag eingehaust. Die kühne Kämpferin samt Ross haben jetzt ein Dach über dem Kopf.

Und das tut auch not. Denn der Zustand des Kunstwerkes ist kritisch. Ohnehin offene Fugen, die durch eine Dampfstrahlung – die dem Restaurieren voran gehen sollte – frei gelegt wurden, stellen ein Risiko dar, wenn im Winter die Temperaturen Richtung Nullpunkt sinken. Um Frostschäden zu vermeiden, wurde jetzt das gläserne Häuschen errichtet. Eventuell wird das Standbild, wenn die Feuchtigkeit vom Dampfstrahlen entwichen ist, zusätzlich noch in ein Vlies gewickelt.

Restaurierung war schon angepeilt

Die Einhausung verschwindet wieder, wenn die Restaurierung abgeschlossen ist. Sie sollte eigentlich noch vor dem Winter in Angriff genommen werden. „Der Zeitpunkt jetzt ist perfekt“, bestätigt Restaurator Markus Rüße vom „Naturstein-Häder“-Team. Rüße war davon ausgegangen, dass die Amazone an der Reihe sei, wenn er seinen derzeit laufenden Einsatz an anderen Werken von Paul Mersmann im Garten des 1780 erbauten Ackerbürgerhauses abgeschlossen hat. Jetzt sei es völlig offen, wann es an die fachkundige Sicherung der Kriegerin und ihres Pferdes heran gehe. „Wir haben noch kein Okay“, so Rüße im Gespräch mit der WN-Lokalredaktion.

Abstimmung unter Behörden läuft

Die Gemeinde Senden als Eigentümerin und die Denkmalbehörde des Landschaftsverbandes (LWL) als mögliche Förderbehörde stimmen sich noch ab. Das gemeinsame Gespräch, in dem das weitere Vorgehen geklärt wird, hat noch nicht stattgefunden, ist aber schon terminiert, lautet die Auskunft der Gemeinde Senden.