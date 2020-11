Am 24. Oktober betritt eine Sendenerin die Volksbank, um Geld am Automaten abzuholen. 70 Euro an Barschaft sollten reichen, dachte sie, als sie an dem Samstagnachmittag, ins Foyer gelangt, in dem sich außer ihr noch ein älterer Mann befindet, der die Bank verlässt, als die 70-Jährige am rechten der beiden Bankomaten ihre Karte einführt.