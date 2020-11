Architekt feiert Doppel-Jubiläum

Gleich doppelte Glückwünsche, von der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen und der IHK zu Münster, erhielt jetzt Norbert Stutenkemper . Denn er feiert die 50-jährige Mitgliedschaft in der berufsständigen Selbstverwaltungsorganisation der Architekten und dasselbe Jubiläum mit der Sendener Bauträger GmbH, die der freischaffende Architekt 1970 gründete als Reaktion darauf, dass sich der Trend zum schlüsselfertigem Bauen immer mehr durchsetzte. Das Unternehmen, das jetzt den 50. Geburtstag begehen kann, wird längst von Sohn Markus Stutenkemper erfolgreich weitergeführt.

Kontinuität und Treue sind Norbert Stutenkemper ein hohes Gut. Er selbst wurde 1931 als eines von sechs Kindern in Ennigerloh geboren, trat nach der mittleren Reife eine Maurerlehre an, arbeitete während der Ausbildung in den Ruinen Münsters, wo er das Wirken der Trümmerfrauen erlebte, er selbst am Wiederaufbau des Doms tätig war und auch die Renovierung der Petrikirche mit der Mauerkelle erlebte, wie er es selbst formuliert.

Auf das Studium folgte eine Anstellung im Architekturbüro Mußenbrock in Senden, wo er sich 1954 im Dachgeschoss der damaligen Gaststätte Söbbeke einquartierte. 1959 wagte Stutenkemper als Architekt den Schritt in die Selbstständigkeit, zunächst Selm, dann in Senden.

Dort boomte in den 1970er Jahren die Bautätigkeit, und bei der Durchführung der Ortskernsanierung unter der Gemeindedirektor Konrad Potts „konnte ich mit meinem Team maßgeblich mitwirken“, blickt Norbert Stutenkemper zurück, der sein Architekturbüro 1996 an seinen Sohn Markus Stutenkemper übergab.

Die Verbundenheit mit seinem Beruf – „ich liebte ihn sehr, es war, als wär´s mein Hobby“ – hielt Norbert Stutenkemper aber weiterhin aufrecht und setzte sich unter anderem für den Erhalt von Haus Palz („Altes Zollhaus“) ein.

Den Ruhestand widmet das Kolping-Mitglied außerdem dem Schreiben und dem Malen sowie lange Zeit dem Waidwerk, darunter etliche Jahre als Hegeringsleiter, sowie der Hege und Pflege der Natur.