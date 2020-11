In diesem Jahr ist wegen der Corona-Pandemie so vieles anders. So hatten Pastoralreferentin Rosália Rodrigues und Pastoralassistentin Miroslava RaabeGeplant eigentlich einen „lebendigen Adventskalender“ geplant – wie er in Ottmarsbocholt und auch in Bösensell schon eine Tradition hat. Aus diesen gemeinschaftlichen Aktionen der Dorfbevölkerungen werden in diesem Jahr die „Adventsfenster“, die man sich bei einem Spaziergang ansehen kann und die dunkle Jahreszeit ein wenig erhellen.

Ob im Erdgeschoss wie ein Schaufenster oder in einer höheren Etage mit einem weithin sichtbaren Bild: der Kreativität sind bei dieser vorweihnachtlichen Aktion keine Grenzen gesetzt. Die Adventsfenster sollen allerdings mindestens einen ganzen Tag lang sichtbar sein, sagt Rosália Rodrigues.

Wer Interesse hat, ein Adventsfenster zu gestalten, möge sich bitte bis zum 26. November im Sendener Pfarrbüro per E-Mail: stlaurentius-senden@bistum-muenster.de oder telefonisch unter 0 25 97 / 2 91 melden. Dabei sollte angegeben werden, ob das Adventsfenster einen Tag oder mehrere Tage lang geschmückt bleiben soll. Zum 1. Dezember wird die Kirchengemeinde St. Laurentius eine Liste mit allen Terminen und Orten der Adventsfenster veröffentlichen.