Um den Präsenzunterricht möglichst ohne Unterbrechungen aufrecht halten zu können, gehört zum Büffeln jetzt auch das Lüften. An den Schulen in Senden ist das kein Problem, betont die Pressestelle der Gemeinde Senden auf Anfrage: „Das Lüften funktioniert an allen Schulen, deshalb sind zurzeit keine baulichen Maßnahmen erforderlich.“ Wie schon auf die Anfrage von Roland Wieging ( CDU ) in der jüngsten Ratssitzung hin bestätigt, sollen in Senden aber CO -Ampeln angeschafft werden.

Dadurch soll getestet werden, ob die Klassen mit dem Öffnen der Fenster (und teils wohl auch der Türen) auf Kurs liegen. Die Messgeräte liefern dafür gesicherte Hinweise. Allerdings sind die Ampel zurzeit auch sehr gefragt. Daher werden die Schulen voraussichtlich wohl erst im Dezember mit den Geräten ausgestattet, so die Gemeinde weiter.

Geplant ist die Anschaffung von zwölf CO -Ampeln. Damit würde jede Schule ein Messgerät erhalten, dieses aber durch die Räume „wandern“.

Nicht nur die Vorbeugung gegen weitere Infektionen steht im Kanon der Maßnahmen der Kommune, sondern auch verstärkte Kontrollen. Diese werden in verschiedenen Konstellationen durchgeführt. Teils sind Gemeindemitarbeiter auf „Streife“, teils wird der private Sicherheitsdienst BAK (ohne ordnungsbehördliche Befugnisse, nur Information über Rechtslage) eingesetzt, um die Behörden zu unterstützen. Gemeinde und Sicherheitsdienst ergänzen sich aber ebenso wie die Bezirksbeamten der Polizei, die mit Kräften der Gemeinde Senden gemeinsam in Kontroll-Missionen unterwegs sind.

Neu im Aufgabenprofil sind – durch die Landesregierung den Kommunen aufgetragen – Überprüfungen der Frage, ob die häusliche Quarantäne eingehalten wird. Das Fazit: „Bisher gab es keine Probleme mit den Bürgerinnen und Bürgern und es wurden auch keine Auffälligkeiten festgestellt“, so die Gemeinde.

Wenn Kontrollen vor der eigenen Haustür stattfinden, bedeutet das mehr Überwachung als bisher. Aber: „Die Betroffenen zeigten Verständnis“, lautet das Resümee der Verwaltung. Die Pressestelle stellt in diesem Zusammenhang klar: „Im Übrigen werden die Wohnungen von den Kontrollpersonen nicht betreten. Gründe hierfür sind natürlich zum einen der Selbstschutz der Überwachungskräfte und zum anderen ist es den unter Quarantäne stehenden Personen auch gar nicht erlaubt, Außenstehende in ihre Wohnung zu lassen.“ Was erlaubt bleiben soll – sofern die Corona-Schutzverordnungen nicht wieder vom Land geändert werden – ist das Betreten und Benutzen der Freiluft-Sportstätten. Angehörige einer Familie oder Vertreter zweier Haushalte dürfen sich zum Beispiel mit Fußballspielen oder ein paar Würfen auf den Korb weiterhin austoben.