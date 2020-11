Jetzt ist die Steverhalle endlich wieder mit sportlichem Leben gefüllt: Seit Montag findet wieder Sportunterricht in den großen und gut belüfteten Räumlichkeiten statt, auch wenn die frisch renovierte Halle derzeit aufgrund der Corona-Pandemie für Kulturveranstaltungen und Sportvereine gesperrt ist.

Die Klasse 6 a der Geschwister-Scholl-Realschule durfte sich am Montagmorgen sogar auf der gesamten Fläche der Dreifachhalle mit Ballspielen so richtig austoben. Die Öffnung der Steverhalle schafft neue Möglichkeiten. Dies wird gerade vor dem Hintergrund deutlich, dass aufgrund der Witterung immer weniger Schulsport unter freiem Himmel stattfinden kann und wegen der Schließung des „Cabrio“-Bades auch kein Schulschwimmen angeboten werden kann, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde Senden.

Untereinander haben sich die Schulen bereits abgestimmt, wer wann welche Hallenzeiten in einer der drei großen Sendener Hallen beansprucht. „Das läuft prima“, freut sich Volker Sowade von der Stabsstelle Kultur und Sport der Gemeinde Senden.

Parallel zu der Nutzung der Steverhalle durch die Schülerinnen und Schüler weist Hallenwart Nils Falk derzeit auch das Lehrpersonal in die neue Hallentechnik ein.

Die 1989 in Senden erbaute „Steverhalle“ ist die größte Veranstaltungshalle im Kreis Coesfeld. Durch ihre Struktur bietet die Mehrzweckhalle viele Nutzungsmöglichkeiten – Sport-, Schul-, Kultur-, Freizeit-, und Wirtschaftsveranstaltungen können dort stattfinden. Gerade wurde, wie mehrfach berichtet, eine umfangreiche Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahme abgeschlossen, die mit gut fünf Millionen Euro zu Buche schlug. Informationen zur Baumaßnahme unter: