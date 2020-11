Brummi rutscht in Straßengraben

Ottmarsbocholt -

Ein Lkw-Fahrer ist am Dienstagmorgen mit seinem Brummi unweit der Kreuzung „Hohe Lucht“ in den Straßengraben geraten. Aufgrund de langwierigen Bergungsarbeiten blieb die Abfahrt der B 58 in Richtung Nordkirchen mehrere Stunden gesperrt.