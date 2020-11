Die Weihnachts-Retter

Corona ist da, Weihnachten kommt. Für die Kirchengemeinden in Senden heißt das, ihre Angebote im Advent, zu Heiligabend und den weiteren Feiertagen unter Pandemie-Vorzeichen zu planen. Die Pfarrer Klemens Schneider , katholische St.-Laurentius-Kirchengemeinde, und Stefan Benecke , evangelische Kirchengemeinde Senden, nehmen mit ihren Teams die Aufgabe an, Weihnachten zu retten.

„ Ich hoffe, die Sehnsucht ist groß. Ich hoffe, die Sehnsucht ist groß. “ Pfarrer Klemens Schneider über Weihnachten feiern mit Begegnung und religiösen Impulsen

Keine leichte Mission, denn die geschmiedeten Pläne können durch politische Vorgaben wieder durchkreuzt werden. Feste Absicht beider Kirchengemeinden in Senden ist es, für die rund 11 000 Katholiken und die circa 3400 evangelischen Christen Möglichkeiten zu schaffen, das Fest nicht nur mit Geschenken und familiärer Gemeinschaft, sondern auch in der Begegnung mit anderen Gläubigen zu feiern.

Derzeit sind die Gottesdienste nur wenig besucht. Zu den anstehenden Feiertagen könnte sich das aber ändern. Er hoffe, dass die „Sehnsucht Weihnachten auch mit religiösen Impulsen zu feiern“ überwiegt, selbst wenn prinzipiell aus Furcht vor dem Virus, Menschenansammlungen gemieden werden, so Schneider. Sein Kollege Benecke teilt diese Einschätzung, weiß aber auch um das Risikobewusstsein, das manche Kirchgänger nicht nur jetzt, sondern auch zu den Feiertagen abhalten könnte.

Viel „Frischluft“ und neue Standorte

Dabei unternehmen die beiden Kirchengemeinden viel, um diese Sorgen zu zerstreuen. Die Zauberworte heißen Gottesdienste unter freiem Himmel und deren Verlagerung zu geeigneten Standorten. Außerdem rücken St. Laurentius und die evangelische Kirchengemeinde noch enger zusammen. „Insofern ist die Krise auch eine Chance“, betonen Benecke und Schneider. Denn erstmals werden zu Heiligabend ökumenische Gottesdienste (und zwar gleich mehrere) angeboten. Und das an einer ungewöhnlichen „Location“: Die evangelische Kirchengemeinde hat bei einem Mitmachzirkus, der praktisch ohne Engagements dasteht, ein Zirkuszelt angemietet. Dessen Seitenwände können noch entfernt werden, so dass auf der Steverwiese ein Open-Air-Feeling entsteht, aber doch ein Schutz vor der Witterung besteht. Unter der Kuppel werden an Heiligabend um 14.30 Uhr, um 15.30 Uhr und um 16.30 Uhr ökumenische Gottesdienste gefeiert, die jeweils nur etwa eine halbe Stunde lang dauern. Es gelten Abstands- und Hygieneregeln, die Zahl der Gäste ist entsprechend gering. Ebenfalls am 24. Dezember sind ökumenische Gottesdienste auf dem Laurentius-Kirchplatz geplant, die um 15 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr starten. Ein ökumenischer Familiengottesdienst ist für 15 Uhr außerdem in der Steverhalle angesetzt. Jeweils um 18 Uhr finden ein evangelischer (Zirkuszelt mit Gabriele Haubner als „Pierrot für Christus“) und ein katholischer Gottesdienst (Steverhalle) statt. Ungewöhnliche Orte werden auch in den Ortsteilen genutzt.

„ Nicht wir retten Weihnachten, sondern Weihnachten rettet uns. Nicht wir retten Weihnachten, sondern Weihnachten rettet uns. “ Pfarrer Stefan Benecke

So werden in Ottmarsbocholt zu Heiligabend nicht nur in der St.-Urban-Kirche (15, 16, 17 Uhr), sondern auch in der Halle Vollmer (16 und 18 Uhr ein Wortgottesdienst für Familien beziehungsweise eine Eucharistiefeier) begangen. In Bösensell sind die Gläubigen zu Heiligabend um 16 Uhr (ökumenischer Gottesdienst) sowie zu 18 und 20 Uhr (Eucharistiefeiern) in der St. Johannes-Kirche willkommen. Es werden aber auch Stationsgottesdienste (14 und 14.45 Uhr/Kirche) und ein Open-Air-Gottesdienst auf dem Hof Vedder angeboten. In der Venne wird um 18 Uhr am Spieker ein Weihnachtsgottesdienst gefeiert. Weitere „kreative Aktionen“ wie „Weihnachten to go“, Digitales oder auch Grußbotschaften samt Texten, Kerze und Süßem runden als Puzzleteile das Bild der Weihnachtsrettung ab.

Wobei gilt, was Pfarrer Benecke betont: „Nicht wir retten Weihnachten, sondern Weihnachten rettet uns. Denn Licht kommt in die Welt und Gott wird Mensch.“

Alle Gottesdienste erfordern eine Anmeldung. Kontaktmöglichkeiten und nähere Infos zu den Angeboten im Advent und an den Feiertagen folgen.