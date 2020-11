Digitalisierung immer ein Thema

Die Infrastruktur einer Glasfaser-Kommune kommt in Senden auch den Schulen zugute. Sie verfügen alle über einen synchronen 1000 mbit/s-Anschluss. Ein Schul-WLAN, das jeweils fast alle Räume versorgt, wurde in den weiterführenden Schulen installiert, in den Grundschulen wird dieses Projekt derzeit Zug um Zug umgesetzt. Der Medienentwicklungsplan der Gemeinde umfasst ein Budget von 1,6 Millionen Euro für 2020 bis 2022.Was die Konfigurierung, Wartung und Nutzung der Endgeräte angeht, haben sich die Schulleitungen einstimmig auf i-Serv als pädagogische Oberfläche geeinigt. Ihre Funktionen reichen von Cloud, Mail und Videokonferenzen bis zu Apps für Fächer/Themen. Damit ist eine gute Grundlage für Homeschooling gelegt, teilt Bürgermeister Sebastian Täger die Einschätzung der Schulleitungen. Die IT-Abteilung der Gemeinde hat bereits 435 ipads konfiguriert, die schon bei den Schulen im Einsatz sind. Weitere 479 Geräte sind bereits bestellt und müssen noch eingerichtet werden.