Der Trend ist eindeutig: Beschleunigt durch die Verbreitung von E-Bikes und Pedelecs steigen immer mehr Menschen immer häufiger vom Auto aufs Zweirad um. Nicht zuletzt auch, um täglich aus der Gemeinde Senden nach Münster oder in anderen Orten zur Arbeit zu gelangen. Gleichwohl sind die Radwegeverbindungen lückenhaft. Vor diesem Hintergrund hat der Umweltausschuss am Dienstagabend auf Vorschlag der Verwaltung eine Prioritätenliste für den Radwegebau an Kreisstraßen beschlossen.

An erster Stelle steht die Anbindung des Radweges der B 235 in Richtung Bösensell an die K 60 (Osthoffstraße) in Richtung Albachten. An zweiter und dritte Stelle folgen die Verbindungsstücke der K 2 von der Hohen Lucht (B 58) nach Nordkirchen sowie von der der K 2 (Nordkirchener Straße) von Ottmarsbocholt zur Hohen Lucht. Die vierthöchste Dringlichkeit wird in der Verbindung Ottmarsbocholt/Amelsbüren über die K 10 gesehen.

Über die K 60 (Osthoffstraße) fließen laut Statistik täglich fast 3500 Kraftfahrzeuge. Nicht zuletzt wegen des starken Berufspendlerflusses zwischen Senden und Münster priorisierte Prof. Martin Lühder (CDU) ausdrücklich diese Verbindung: „Wir sollten die Leute schnellstmöglich aufs Rad bekommen“, so Lühder.

Der Baubeginn für das rund 1,6 Kilometer lange, ab B 235 rechtsseitig bis Höhe Haus Ruhr rechtsseitig verlaufende Teilstück ist für 2022 geplant. Die Kosten werden auf rund 950 000 Euro geschätzt, von denen ein Eigenanteil von circa 120 000 Euro auf die Gemeinde entfällt, informierte Marcus Thies von der Sendener Bauverwaltung. Mit dieser Verbindung wird ein Anschluss an die Velorute Münster-Senden geschaffen.

Patrick Alfs (CDU) und Ludger Janning (SPD) setzten sich – als besonderes Anliegen der Ottmarsbocholter – für eine durchgängigen Radweg an der K 2 bis Nordkirchen ein. Auf dieser Strecke sind täglich zwischen rund 3000 bis 3500 Kraftfahrzeuge unterwegs. Da die Grundstücksverhandlungen in trockenen Tüchern sind, ist der Bau des 1,5 Kilometer langen Teilstücks von der Hohen Lucht bis zur Gemeindegrenze Nordkirchen schon für 2021 geplant. Von den circa 1,25 Millionen Euro Gesamtkosten muss die Gemeinde Senden rund 200 000 Euro tragen. Alfs und Janning plädierten dafür, auch die etwa 3,2 Kilometer lange Radweglücke bis Ottmarsbocholt möglichst bald zu schließen. Bürgermeister Sebastian Täger machte darauf aufmerksam, dass hierzu entsprechende Grundstücksvereinbarungen zu schließen seien.

Der Radweg über die K 10 von Ottmarsbocholt in Richtung Amelsbüren wurde als weniger dringlich erachtet. Denn dort beträgt die tägliche Belastung bei nur 779 Kraftfahrzeugen.