Seit dem Frühjahr lähmt Corona das gewohnte Leben in vielen Bereichen. Für Tilmann Marek hingegen waren die vergangenen Monate eine bewegte und bewegende Zeit: Von Münster ist er nach Senden gezogen, hat hier in der Friedensgemeinde seine Vikar-Stelle angetreten und schloss am 6.6.2020 den Bund fürs Leben. Obendrein arbeitet der 30-Jährige neben dem Vikariat auch noch an seiner Doktorarbeit. Zweieinhalb Jahre bleibt der „Pfarrer zur Ausbildung“ in Senden und hat die vergangenen Wochen genutzt, so viele persönliche Kontakte aufzubauen, wie es die Corona-Schutzbestimmungen zulassen.

„Ich mache in der Gemeinde alles mit – feiere Gottesdienste, gestalte Beisetzungen, bin in die Konfirmandenarbeit eingebunden, unterrichte zwei Wochenstunden evangelische Religion am Joseph-Haydn-Gymnasium, bin in der Krankenhausseelsorge im Clemenshospital tätig und bin Mitglied des Presbyteriums – allerdings ohne Stimmrecht“, nennt Tilmann Marek nur einige Beispiele für seinen weitgefächerten Aufgabenbereich. Sein Ziel sei es, Gemeindepfarrer zu werden, „möglichst auf dem Land, aber nicht so weit weg vom Ruhrgebiet, weil dort meine Familien wohnt“, sagt der gebürtige Bochumer, der von der Evangelischen Landeskirche als Vikar nach Senden entsandt worden ist. „Das passt total gut hier. Ich finde es traumhaft schön. Die Wege sind kurz. Und die Menschen sind wegen Corona entspannter, als ich es aus dem Ruhrgebiet mitbekomme“, so Marek, dessen Frau als Förderschullehrerin in Gelsenkirchen arbeitet.

Warum er sich entschieden hat Pfarrer zu werden? „Der Kirchgang gehörte für uns immer dazu. Und wir hatten Pfarrer, die mit unserer Familie verbunden waren“, entgegnet der Vikar, der sich in Bochum in der kirchlichen Jugendarbeit engagiert und später in Münster bei der Tafel mitgearbeitet hat. Was ihm besonders am Herzen liegt: „Ich feiere unglaublich gerne Gottesdienst“, sagt Tilmann Marek. „Der Glaube, der sich dort äußert, hat mich zum Beispiel bei Todesfällen und auch bei Fragen der Schuld getragen.“ Von daher sei es ihm wichtig, die die überlieferten Traditionen des Gottesdienstes, in der ältere Menschen eine Heimat haben, zu bewahren. Gleichzeitig gelte es jedoch, darauf aufbauend neue Formen zu finden, die dem Wandel der Zeit und den Bedürfnissen der jüngeren Generation entsprechen. „Das geht nicht, wenn man am Schreibtisch sitzt. Das kann nur im Austausch mit den Menschen geschehen“, führt der Vikar aus.

Wie Gottesdienst interpretiert wird, spiegelt sich übrigens auch in Mareks Dissertation wider, die er in 2021 abschließen möchte. „Ich untersuche darin, wie man um 1850 in evangelischen Gemeinden in Westfalen Gottesdienst gefeiert hat. Damals hat der preußische König die Ordnung vorgegeben“, erzählt der Theologe, der sich auf möglichst viele Begegnungen und neue Kontakte in den kommenden Wochen freut. Dies gilt nicht zuletzt auch mit Blick auf die katholische St. Laurentius-Gemeinde: „Es ist mir aufgefallen, welch hohen Stellenwert die Ökumene in Senden hat. Gemeinsam mit Pfarrer Zacharias habe ich den Einschulungsgottesdienst am Gymnasium gestaltet. Das war sehr belebend“, betont Tilmann Marek.