Gutscheine lindern Not der Ärmsten

Seit 25 Jahren unterstützen viele Helfer- und Spender aus Ottmarsbocholt und Umgebung Gemeinden in Ostrumänien, in denen Pfarrer Josif Girleanu tätig ist. Auch in diesem Jahr hat die Rumänienhilfe St. Urban in Zusammenarbeit mit Ottmarsbocholter Geschäften wieder eine vorweihnachtliche Gutscheinaktion gestartet.

Pfarrer Josif Girleanu versucht die schlimmste Not zu lindern: zuerst schwerpunktmäßig in einem Kinderheim in Oituz und jetzt in Bargauani, besonders bei älteren, oft alleinstehenden und kranken Menschen. „Dieser Personenkreis wird vom Staat, je nach Bedürftigkeit, mit 50 Euro Sozialhilfe und wenn bettlägerig und auf eine fremde Person angewiesen für Hilfe, Medikamente und Lebensunterhalt mit einem zusätzlichen Betrag unterstützt“, teilt die Rumänienhilfe St. Urban mit. Von der Gemeinde gebe es im Bedarfsfall zusätzlich 30 Euro monatlich. Hier greifen die Pfarrgemeinde St.-Maria-Magdalena mit Pfarrer Josif, weitere Helfern und die Rumänienhilfe St. Urban Ottmarsbocholt mit ihrer Spende ein. Das Geld aus dem Münsterland wird zu 100 Prozent zu treuen Händen an Pfarrer Josif überwiesen. „Er kann damit bei Landwirten, Händlern oder im größeren Umkreis in Discountgeschäften, inzwischen fast alles kaufen“, heißt es weiter.

Brennholz kostet in Rumänien mittlerweile zwischen 100 bis 115 Euro pro Raummeter. Da Schulen wegen der Corona-Pandemie oft geschlossen waren und versucht wurde über das Internet weiter zu unterrichten, kaufte Josif drei gute, gebrauchte Laptops und einige gebrauchte Handys. Über die Kirchen- und politische Gemeinde ist Seife und Desinfektionsmittel an Bedürftige verteilt worden. Seit Herbst 2019 unterstützt Pfarrer Josif mit den Spenden auch drei Familien ohne Väter – je nach Bedarf mal mit Nahrungsmitteln, Schulsachen oder Schulkleidung.

In folgenden Geschäften werden die Gutscheine der Rumänienhilfe St. Urban gegen 10 Euro Spende verkauft: my store, St.-Urban-Apotheke, Vorspohl, Edeka und im Büro Rave. Eine Spendenquittung kann Anfang des nächsten Jahres im Büro Rave ausgestellt werden. Die Gutscheinspenden, wie auch weiteres in den vergangenen Monaten eingegangenes Geld von Privatpersonen und Vereinen wird besonders im Winter für Nahrungsmittel, Medikamente und Brennholz dringend benötigt. Überweisungen sind möglich auf das Spendenkonto der Rumänienhilfe St. Urban bei der Sparkasse Westmünsterland DE43 4015 4530 0035 8714 33 oder im Büro Rave.