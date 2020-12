Weihnachten 2020 wird aufgrund der Corona-Pandemie für viele ganz anders verlaufen als in den Vorjahren; umso schöner, dass die Sendener Tafel und auch die Jagdhornbläser im Hegering Senden ihre alljährlichen Weihnachtsaktionen dennoch durchführen konnten. Die LVM Versicherungsagentur Falke hat es sich in diesem Jahr zur Aufgabe gemacht, in der Adventszeit lokale Vereine zu unterstützen und deshalb sowohl bei der Geschenkeaktion für die Sendener Tafel als auch beim Vogelhausverkauf der Jagdhornbläser mitgewirkt.

Geschenkeaktion für die Sendener Tafel

Mit der Instagram-Aktion „Gutes tun und Gewinnen“ hat die Versicherungsagentur einen Euro pro Like gespendet. So kam durch die rege Beteiligung in dem Sozialen Netzwerk eine Summe von 300 Euro zusammen, die hier vor Ort in den lokalen Geschäften in Weihnachtsgeschenke umgesetzt wurde. Am Mittwoch fand die Übergabe der Geschenke an Gerburg und Norbert Koths statt, die sich für die Familien im Kundenkreis der Sendener Tafel bereits seit mehreren Jahren engagieren. Die Vertrauensleute Bernhard und Ludger Falke freuen sich sehr, so heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens, Weihnachtsfreude in Form vieler attraktiver Geschenke an Kinder und Jugendlich hier vor Ort in Senden weiterzugeben.

Jagdhornbläser doppelt unterstützt

Auch die Jagdhornbläser im Hegering Senden haben ihre Tradition fortgesetzt und sich wieder für den Schutz der hiesigen Natur eingesetzt. Unter Corona-konformen Auflagen wurden zahlreiche Vogelhäuser, Nistkästen, Maisenglocken und Insektenhotels gebaut. Dabei konnten anstatt drei bis vier Musiker in diesem Jahr jeweils nur zwei Personen allabendlich basteln. Eine Herausforderung bei der Aktion war auch der Verkauf, dessen Erlös der Nachwuchs- und Jugendarbeit dient. Ohne den Sendener Weihnachtsmarkt ist der Verein auf die Unterstützung durch lokale Gewerbetreibende angewiesen. Besichtigt werden können die Bastel-Resultate deshalb vor der LVM-Versicherungsagentur sowie auf dem Hof Holtrup der Familie Lintel-Höping, Holtrup 16. Die örtliche LVM-Agentur unterstützt die Jagdhornbläser aber nicht nur durch die Präsentation, sondern auch durch einen Materialkostenzuschuss in Höhe von 200 Euro.

Die Vogelhäuser können anschließend bestellt werden unter 0 17 0/830 1750.