Freude und zugleich auch Anspannung waren Gerburg und Norbert Koths anzumerken. Glücklich zeigte sich das Bösenseller Ehepaar, weil ihre mittlerweile fünfte Weihnachts-Geschenkaktion für Kinder der Sendener Tafel-Familien auch in diesem Jahr wieder auf enorme Unterstützung in der Bevölkerung gestoßen ist. Anspannung herrschte, weil die Geschenkübergabe aufgrund der Corona-Schutzbestimmungen nicht so locker und frei wie in den Vorjahren stattfinden konnte.

„Auch in diesem Jahr ist für jedes der 105 Kinder, die uns von der Tafel gemeldet wurden, wieder ein Geschenk dabei“, freute sich Gerburg Koths. „Unsere Aktion hat sich über Bösensell und Senden hinaus herumgesprochen. Wir haben Spenden aus Münster, Havixbeck und anderen Orten bekommen.“ Insgesamt 120 Päckchen seien abgegeben worden. Der Überschuss soll fürs nächste als Grundstock „auf Reserve“ gelegt werden. Denn auch dann sollen Kinderaugen zu Weihnachten wieder funkeln können, setzen die Koths auf Kontinuität ihrer ehrenamtlichen Aktion. „Wir wurden im Sommer schon gefragt, ob wir auch in diesem Jahr wieder Spenden sammeln“, so Gerburg Koths.

Wegen der Corona-Schutzbestimmungen mussten die reguläre Tafel-Ausgabe und der Verteilung der Weihnachtsgeschenke straff durchgeführt werden. Denn höchstens vier Kunden gleichzeitig dürfen sich in dem Raum aufhalten – und der Andrang draußen vor der Tür in der Kälte war groß. „Die geltenden Auflagen sind für uns eine organisatorisch harte Nuss. Wir nehmen es aber gerne auf uns, weil uns die Geschenk-Aktion sehr wichtig ist“, betonte Sabine Knümann, zweite Vorsitzende der Sendener Tafel. Denn für die Familien sei es wegen Corona und der Einschränkungen zu Weihnachten eine besonders schwere Zeit. Die Unterstützung durch das Ehepaar Koths und die Spender sei „ein „besonders schönes Symbol für praktisches Helfen“, hob die stellvertretende Tafelvorsitzende hervor.

Norbert Koths, der die Fahrradwerkstatt der Flüchtlingshilfe in Bösensell leitet, hatte noch ein ganz besonderes Geschenk im Gepäck: Ein gebrauchtes, aber fast neuwertiges Fahrrad, das verlost wurde. „Wir haben vorab geschaut, welche Familien infrage kommen und wo ein Fahrrad fehlt“, machte Sabine Knümann deutlich, dass insbesondere dieses Geschenk dort Freude bereuten soll, wo es tatsächlich gebraucht wird.

Am Samstag (12. Dezember) steht Gerburg Koths von 8 bis 13 Uhr am Einkaufsmarkt „nah und gut“ in Bösensell, um Lebensmittel für die Tafel zu sammeln.