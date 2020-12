Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Die Schwachstelle, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Bahnhof in Bösensell zu gelangen, bestand zwischen dem Park-and-Ride-Platz und dem Haltepunkt der Bahn. Auf unkonventionelle Art und Weise wird die Lücke jetzt geschlossen. Mit Leihrädern.

Wer beispielsweise mit dem Schnellbus oder Expressbus (S 90/X 90) an der Haltestelle Park and Ride (die von beiden Linien bedient wird) ankommt, kann schnell umsatteln und bis zum Bahnhof radeln. Die weiß-blauen „Leezen“ verrichten dafür wacker ihren Dienst. Auch für Bahnfahrer, die in Bösensell ankommen und weiter wollen nach Senden oder Lüdinghausen schafft das Leihrad eine flexible Verbindung, während der Bürgerbus nur alle zwei Stunden am Werktag (bis 17.31 Uhr den Bahnhof ansteuert).

Um sich einen fahrbaren Untersatz für die Kurzstrecke zu verschaffen, ist muss nur ein Euro in ein Pfandschloss stecken und das Rad von der Kette lösen – ein Prinzip, das jeder vom Einkaufswagen vor dem Supermarkt kennt.

Ausleihen – gratis gegen ein Pfand

Das Ausleihen ist gratis, die Pfandmünze erhält der Nutzer zurück, wenn er „sein“ Gefährt am Zielort wieder befestigt.

Die Leihräder sind an ihrer weiß-blauen Optik gut erkennbar. Foto: di

Jeweils vier Räder warten am Bahnhof und am Parkplatz seit dem Wochenende auf ihren Einsatz. „Ich bin gespannt, wie sie angenommen werden“, sagte Bernd Lieneweg, Sprecher der Agenda 21-Gruppe Senden, beim offiziellen Starttermin vor der Presse. Sie hatte ein Vorbild-Projekt in Emsdetten für Senden angeregt und war damit auf breite, auch politische Zustimmung gestoßen.

Fahrräder fit gemacht und lackiert

Bei der Umsetzung, die sich eineinviertel Jahre hinzog, wurde die Agenda-Gruppe teils auch von Profis aus der Zweiradmechaniker-Zunft unterstützt. Die Räder wurden nicht nur aufgemöbelt und verkehrssicher gemacht, sondern fürs markante Design auch lackiert.

Das Leihrad-Projekt wurde auch von der Flüchtlingshilfe Senden mitgetragen, deren Fahrradwerkstatt und Know-how von Mehmet Ertas als Mechaniker genutzt wurden. Der Bauhof der Gemeinde hatte die beiden Standorte vorbereitet.

Die Probephase für das Leihradprojekt dauert ein Jahr. Bei guter Resonanz könnten sich die weiß-blauen Radel noch weiter innerhalb Sendens verbreiten.