Sie bieten deutlich mehr Schutz – sind deshalb auch begehrt: Auf FFP2-Masken hat ein regelrechter Run eingesetzt. Der ist auch in Senden zu spüren, ergab die stichprobenartige Befragung in Apotheken. Sie haben sich auf die Ausgabe der Masken eingestellt, die Abläufe daraufhin optimalisiert. Nur, der Nachschub wird offenbar knapp. Was die Nachfrage anfachte, ist die seit Dienstag bestehende Möglichkeit, jeweils drei FFP2-Masken gratis zu erhalten. Dies gilt für alle über 60-Jährigen und für die Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen.

Die Bereitschaft, der örtlichen Apotheker, die Masken auszuhändigen, ist groß. „Wir machen das gerne“, betont Maria Lütke Entrup. Allerdings war der Ansturm auch gleich am ersten Ausgabetag erheblich. So groß, dass Lütke Entrup einen Zettel an der Marien-Apotheke aushängen musste, dass keine Masken mehr ausgegeben werden können. Apothekerin Lütke Entrup hat schon mit dem Lieferanten Kontakt aufgenommen, um weitere Chargen zu ordern. Allerdings seien auch dort Engpässe zu verzeichnen, so dass nicht allein auf die bewährten Lieferanten zurückgegriffen werden könne. „Wir warten auf eine große Bestellung.“ Dies könne ein bis zwei Tage dauern, erläutert Maria Lütke Entrup. Sie bedauert, dass der Vorlauf knapp bemessen war: „Wir sind ein bisschen überfallen worden“, so dass die Apotheken nur wenig Zeit hatten, sich auf die erhöhte Bevorratung einzustellen.

Einen regelrechten Run auf die Masken verzeichnet auch die Engel-Apotheke. Dort wurden am ersten Tag 1500 Masken ausgegeben und es zeichnete sich ab, dass der Vorrat zur Neige gehen werde. Während die Abwicklung in der Apotheke, die in zwei Bereiche aufgeteilt wurde, funktioniere, erweise es sich als schwierig, das Lager wieder zu bestücken. Lieferanten seien kaum zu erreichen, bei der Sicherung von Nachschub könne ein „großes Chaos“ entstehen, fürchtet Apothekenleiterin Nicole Lipke.

Apotheken gehen in finanzielle Vorleistungen

Bezahlt werden die Masken vom Bund, der das Geld an einen Fonds der Apotheken überweist. Von dort wird es an die einzelnen Apotheken vor Ort weitergeleitet, die in Vorkasse treten und für die Beschaffung selbst zuständig sind.

Wer nicht zur Personengruppe der Gratis-Empfänger gehört, kann eine Maske kaufen, deren Preis sich, nach einem kräftigen Auftrieb, inzwischen auf ein erschwingliches Niveau eingependelt habe, hieß es.