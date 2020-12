Süßes für die Sendener Tafel

Schokoherzen, ein kleiner Stollen, Dominosteine und ein Schoko-Weihnachtsmann, das sind Kleinigkeiten, die dennoch dem einen oder anderen Sozialhilfeempfänger eine kleine Freude bereiten können, bestätigt Sabine Knümann als Leiterin des Tafelteams. Denn nach ihrer Erfahrung erreichen nicht verkaufte Süßigkeiten aus dem Handel meist erst Ende Januar die Tafel. Vor den Feiertagen sind sie in der Verteilung eher Mangelware.

Um nun rechtzeitig zum Fest nicht nur Nahrungsmittel abgeben zu können, packten die Integrationshelfer Ahmad Omar und Ousama Alothmann unter der Regie von Lothar Kern als Helfer für den Tafel-Weihnachtsmann fleißig Tüten im Büro der Flüchtlingshilfe mit den entsprechenden Süßigkeiten, so die Pressemitteilung.

In der Ausgabe der Tafel am 10. Dezember wurden Kinder reichlich mit Weihnachtsgeschenken bedacht; die Tüten der Flüchtlingshilfe wurden nun vorwiegend für die Erwachsenen gefüllt. Unter den momentanen Bedingungen ist es erfreulicherweise zumindest auf diesem Wege noch möglich über die Mitarbeiter der Tafel Sozialhilfeempfängern – ob mit oder ohne Migrationshintergrund – eine kleine Freude bereiten zu können, so die Flüchtlingshilfe.