Die evangelische Kirchengemeinde Senden folgt der „dringenden Empfehlung“ der evangelischen Kirche von Westfalen, auf Präsenzgottesdienste, Open-Air wie in Gebäuden, ab sofort zu verzichten. Das Bistum Münster teilt hingegen am Mittwoch mit, an Präsenzgottesdiensten festzuhalten. Die katholische Pfarrgemeinde St. Laurentius bietet daher weiterhin Gottesdienste an, bestätigt Pfarrer Klemens Schneider auf Anfrage. Wie das konkrete Programm aussieht, darüber laufen gerade Überlegungen. Die katholische und evangelische Kirchengemeinden in Senden, die ausdrücklich einen ökumenischen Weg bei den Festtags-Gottesdiensten eingeschlagen haben, kündigen eine gemeinsam abgestimmte Presseerklärung für Donnerstag oder Freitag an, so die Schneider und Benecke.