Kindern viel Freude bereitet

„Es gab manche Schwierigkeit, aber auch eine Menge schöne Momente – wir haben viel gelacht.“ Wehmut klingt in der Stimme von Lydia Braun mit bei dem Gedanken, dass die Initiative „Den Kindern von Tschernobyl“ ihre Arbeit eingestellt hat. Und das liegt längst nicht allein an der Corona-Pandemie, wie die Mitorganisatorin betont. Vielmehr sei die in den vergangenen 28 Jahren geleistete Arbeit weder personell noch finanziell zu stemmen.

Seit 1992 unterstützt die Sendener Initiative Kinder aus Weißrussland, die immer noch unter den Folgen der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl am 26. April 1986 leiden. Die jungen Gäste wurden von Familien aufgenommen und tagsüber in Kooperation mit Sendener Vereinen von Ehrenamtlichen der Initiative betreut. „Es ist in den vergangenen Jahren schwerer geworden, Gastfamilien zu finden. Wir hatten zuletzt mehr Familien von außerhalb als aus Senden, wodurch es unglaublich schwer wurde, die Kinder zu gemeinsamen Ausflügen zusammenzubekommen“, schildert Lydia Braun ein Problem, das zur Einstellung der Initiative geführt hat. Außerdem seien erhebliche zusätzliche Kosten zur Deckung der Busfahrten entstanden. Parallel zu dieser Entwicklung habe sich auch die Lebenssituation vieler Familien (unter anderem) durch verlängerte Arbeitszeiten verändert. Somit sei der Betreuungsaufwand für die Ehrenamtlichen gewachsen. „Und wir werden selbst nicht jünger“, räumt Lydia Braun ein.

Dankbar schaut die Sendenerin auf die vielfältige Unterstützung zurück, die die Initiative seit 1992 von Privatpersonen und Vereinen erfahren durfte: Viele Familien aus Senden und Umgebung haben die Mädchen und Jungen aus Weißrussland für einen vierwöchigen Aufenthalt eingeladen. „Sie haben dies aus Überzeugung und gewonnener Freundschaft oft auch mehrmals getan. Weitere Menschen haben durch Geldspenden die Visa-Gebühren, Reisekosten, Ausflüge und ähnliches finanziert“, berichtet Lydia Braun. Ferner konnten die jungen Gäste so manches Vereinsangebot gratis nutzen. Geschäfts- und Gaststätteninhaber haben die Initiative mit Sachspenden und kostenfreien Bewirtungen unterstützt. Und ganz wichtig: Nichtschwimmer erhielten kostenlosen Schwimmunterricht im Cabrio-Bad. Außerdem wurden die Kinder in Senden regelmäßig unentgeltlich zahnärztlich versorgt. „Viele haben mal eben geholfen, wenn Gasteltern Hilfe bei der Verständigung brauchten. Unsere Arbeit wurde von so vielen Menschen unterstützt, dass man gar nicht alles nennen kann“, blickt die Mitorganisatorin dankbar zurück.

Nach wie vor besteht für interessierte Familien die Möglichkeit, einzelne Kinder aus Weißrussland einen Sommerferien-Aufenthalt in Senden zu ermöglichen. Nähere Informationen gibt es bei Lydia Braun, 0 25 97 / 69 13 80, E-Mail: tschernobyl@braun-senden.de).