Strahlende Vorfreude auf Weihnachten verbreitet ein Haus im Bereich Trakehner Weg/Bulderner Straße. Urheber ist Christian Schulz , er hat schon im vorigen Winter in eine glitzernde Adventsbeleuchtung investiert – in diesem Jahr aber noch etwas aufgerüstet. Was ausfallen muss, sind Glühwein-Runden mit Nachbarn. Sie haben Spaß an der Lightshow, die sich zwischen Winter-Wunderland und einem Hauch von Las Vegas bewegt. Ebenso die beiden Kinder von Schulz und seiner Partnerin.

Doch der Radius der Bewunderer reiche weiter: Manche nehmen einen Spaziergang auf sich, um den flirrenden Glanz zu betrachten, so der Hausherr, der ergänzt, dass auch Nachbarn deutlich nachgelegt und Zeit und Geld in die vorweihnachtliche Beleuchtung gesteckt hätten.

Die Stromkosten nimmt Schulz gerne in Kauf. Da es sich um LED-Technik handelt, sei der finanzielle Aufwand auch überschaubar. „Das ist mir der Spaß wert.“