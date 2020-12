„Wir feiern auf anderen Wegen“

Folgende katholischen Gottesdienste an Heiligabend mussten verlegt werden:In Ottmarsbocholt findet der 15 Uhr-Wortgottesdienst nicht in der Kirche, sondern davor als Freiluft-Gottesdienst statt. Die 16 Uhr- und 17 Uhr-Gottesdienste bleiben in der Kirche. Die bei Vollmer geplanten Gottesdienste finden um 16 Uhr auf der Rasenfläche hinter dem Pfarrheim beziehungsweise um 18 Uhr in der Kirche statt.Senden: Die Gottesdienste am ersten Feiertag um 8.30 Uhr und um 11.15 Uhr finden nicht in der Steverhalle, sondern in der Kirche statt.Freie Plätze gibt es noch für den Familienwortgottesdienst um 15 Uhr in der Steverhalle, den Wortgottesdienste um 15 Uhr vor St. Urban und den Gottesdienst um 16 Uhr im Pfarrgarten St. Urban sowie für den Wortgottesdienst um 16 Uhr in Bösensell. Anmeldungen sind am Samstag und am Montag, jeweils von 9 bis 12 Uhr im Pfarrbüro, 0 25 97 / 291, möglich.