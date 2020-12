Franz-Josef Koch hat es sich gemütlich gemacht auf der Sitzbank. Seit 2003 ist er Hausmeister für die 53 Senioren, die in der Wohnanlage am Grete-Schött-Ring einzeln oder mit ihrem Partner leben. Dass die Caritas Sozialstation heute ein adventliches Konzert anbietet, findet Koch „richtig gut“. Denn: „Viele Bewohner sind den größten Teil des Tages in ihren Wohnungen. Und seit Corona gibt es auch im Sozialraum keine Treffen mehr.“ Von daher sei das Konzert eine „schöne Abwechslung“.

Wenig später stimmt Björn Schmitz „Jingle Bells“ auf der Gitarre an, und seine rund 20 Zuhörer klatschen im Takt mit. Im coronakonformen, weiten Halbkreis haben sie sich um den Musiker postiert, genießen warm eingemummelt die besinnliche Stimmung und so mancher singt oder summt mit bei „O du fröhliche“ oder „Es ist ein Ros‘ entsprungen“.

„Nicht alle Bewohner haben Familie in Senden. Viele sind allein“, sagt Anna-Lena Sumanovic. Gemeinsam mit Kolleginnen hat die Teamleiterin der Caritas-Sozialstation das rund einstündige Konzert organisiert.

Zwei Mal in der Woche klingelt jemand vom Team an den Türen des Grete-Schött-Rings, fragt nach, ob alles in Ordnung ist, oder es Wünsche gibt. „Bei einem Besuch hat mir eine Bewohnerin gesagt, dass sie sich alleine fühlt, da wegen Corona alle gemeinsamen Dinge im Haus weggefallen sind. Sie fragte, ob es nicht möglich ist, für etwas Abwechslung zu sorgen“, erzählt Anna-Lena Sumanovic, wie die Idee zu dem von der Caritas gesponserten Konzert im Innenhof der Wohnanlage entstanden ist. Eigentlich sollte dort Björn Schmitz zusammen mit Jochen Stockhorst als „Duo Zeitgeist“ auftreten. Doch Stockhorst hatte Kontakt zu einem Corona-Infizierten und befindet sich deshalb vorsichtshalber in Quarantäne.