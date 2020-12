Senden -

Von Dietrich Harhues, Dietrich Harhues

Die „Rennfietsen-Tour“ wurde von Corona in diesem Jahr ausgebremst. Thorsten Huwald trat trotzdem vier Tage lang in die Pedale. Das Pensum, das er sich, ohne Windschattenfahren im Pulk, vorgenommen hatte, war heftig: 600 Kilometer sollten es sein. Der Erlös kommt dem Netzwerk „Roter Keil“ in Senden zugute, die finanzielle Unterstützung besonders nötig hat, wie der Ortsvorsitzende Werner Bußmann im WN-Gespräch betont.