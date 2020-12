Unterstützung für lokale Restaurants und ehrenamtlich Tätige: Der Ortsverband der Grünen in Senden erreichte diese beiden Ziele in einem „Abwasch“. Die grünen Ratsmitglieder spendeten ihre Aufwandsentschädigungen, außerdem leisteten auch weitere Mitglieder des Ortsverbandes finanzielle Unterstützung.

Mit dem Geld wurden Restaurantgutscheine erworben, die jetzt der Feuerwehr, dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) und dem Hospizkreis geschenkt wurden. So dankten die Grünen den trotz Corona ehrenamtlich Tätigen und unterstützten gleichzeitig die Restaurants, die aufgrund der Coronakrise derzeit nur geringe Einnahmen haben. Das Sprecherteam der Grünen, Bettina Scholz und Berthold Rieger, übergab die Gutscheine am Samstag coronagerecht im Freien vor dem Grünen Treff in der Falkenstraße in Senden an Gertrud Bäumer (Hospizkreis), Gebhard Temme (stellvertretender Leiter der Feuer-wehr Senden) und Richard Schneider (Rotkreuzleiter des DRK Senden).

Aufgrund der steigenden Anzahl der Corona-Neuinfektionen war für die Grünen in Senden schon vor einigen Wochen klar, dass in diesem Jahr die gewohnte Weihnachtsfeier nicht stattfinden konnte. Rasch, so hieß es vor der Presse, war der Beschluss zu einer „Alternativ-Aktion“ gefällt, mit der die Sendener Restaurants unterstützt werden sollten. Bei einer ähnlichen Aktion der Sendener Grünen im Frühjahr waren Restaurant-Gutscheine gekauft und an Sendener Pflegedienste und Pfleger im Altenheim verteilt worden.

Für die jetzige Gutschein-Aktion kamen Spenden in Höhe von insgesamt 3570 Euro zusammen.

„ Der Einsatz dieser Menschen ist großartig, nicht selbstverständlich, extrem wichtig für unsere Gemeinde. " Bettina Scholz und Berthold Rieger, Sprecherteam der Grünen

Mit den Gutscheinen soll zu Weihnachten ein Dankeschön an Menschen gehen, die zu jeder Tages- und Nachtzeit für alle in der Gemeinde da sind: Die Feuerwehr, das DRK und der Hospizkreis. „Der Einsatz dieser Menschen ist großartig, nicht selbstverständlich, extrem wichtig für unsere Gemeinde und unter Corona-Bedingungen noch viel schwerer als sonst“, betonten die Grünen.

Im Vorfeld hatten sie bei den Organisationen die Anzahl der aktiven Mitglieder abgefragt, sodass nun jeder Ehrenamtliche in den Genuss eines Restaurantgutscheins kommt.

„Wir hoffen, dass alle Sendener Restaurants diese schwere Zeit mit Außer-Haus-Verkauf überleben können, und dass die versprochenen staatlichen Hilfen bald ankommen. Es wäre ein großer Verlust für alle Bürger, wenn ein Restaurant dauerhaft schließen müsste“, unterstrichen die Grünen bei der Gutschein-Übergabe.