Heilige drei Könige bleiben weiterhin Segensbringer

Sie kommen als gekrönte Häupter, in festlichen Gewändern und folgen dem Stern von Bethlehem. Dieses Brauchtum zieht seit Langem Kinder an, die bei ihrem Zug durch Straßen auf geöffnete Türen und geöffnete Herzen treffen. Doch dieses Mal Jahr lautet die Mission der Sternsinger anders: Sie verwandeln sich zu Briefträgern. Segensbringer bleiben sie aber trotzdem.

Damit dies sicher ablaufen kann, ändert sich die Rolle der Sternsinger, deren Einsatz in diesem Jahr besonders Kindern in der Ukraine gilt: Vorbereitete „Segenstütchen“ werden in die Briefkästen gesteckt. Teilnehmen können Kinder aller Konfessionen, ältere Geschwister oder Eltern können – und bei Grundschulkindern sollten – die Gruppen begleiten. Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, sollten möglichst nur Personen aus einem Haushalt gemeinsam unterwegs sein, heißt es in der Info des Orga-Teams um Beate Böhmer und Anne Reismann . Teilnehmer werden aber nur noch für den Ortsteil Senden gesucht. Anmeldung und nähere Infos unter www.laurentius-senden.de/news/segen.

Dass die Sternsinger-Aktion nach aktuellem Stand in abgewandelter Form, ohne Singen, Süßes, Gewänder und offene Türen, doch stattfinden soll, hat das Orga-Team intensiv abgewogen. Was dafür sprach, den Faden eines lebendigen Brauchtums nicht reißen zu lassen, war, dass auch und gerade in Corona-Zeiten Kinder eine Aufgabe brauchen und bei ihrem Einsatz für einen guten Zweck, für ihre eigenen Altersgenossen „selbst auch wichtige Erfahrungen sammeln“. Denn: Sie „treten für die Rechte von Kindern überall in der Welt ein, sie erleben Gemeinschaft und leisten wichtiges soziales Engagement“, so das Team.