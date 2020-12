Das Jubiläum hatten sich alle Beteiligten anders vorgestellt: Die 40. Weihnachtsfeier, die das Sendener Roten Kreuzes für die Bewohner des Altenheims St. Johannes ausrichten wollte, sollte ganz besonders feierlich gestaltet werden. Stattdessen fällt es aus. Denn zu Zeiten der Pandemie und damit strenger Schutzbestimmungen wäre das gemeinsame Kaffeetrinken an Heiligabend nicht unsetzbar und schon gar nicht verantwortbar gewesen.

Seit 1980 waren Vorstand und Aktive des DRK Ortsvereins Senden an Heiligabend stets zu Gast im Altenheim St. Johannes, um gemeinsam mit den Senioren Weihnachten zu feiern. Bei Kaffee und Kuchen wurden jeweils lustige, rührende und besinnliche Gedichte und Geschichten vorgetragen, unterbrochen von gemeinsam gesungenen Weihnachtsliedern. Zum Abschluss wurde den Senioren traditionell ein kleines Weihnachtspräsent überreicht – entweder in der Sonnenklause oder in den jeweiligen Wohnbereichen.

Das Programm für den Nachmittag hatte Franz Wilfling auch für dieses Jahr schon vorbereitet. Erika Rieger und Siegmar Kockjeu hatten Geschenke für die Senioren besorgt. Und andere Aktive sowie der Vorstand des DRK Senden waren bereit, die Bewohner des Altenheims mit Kaffee und Kuchen zu versorgen.

Das Programm verschwindet zwar für 2021 in der Schublade, aber zumindest ihre Geschenke wollten die Rotkreuzler im Altenheim verteilt wissen. Aus diesem Grund übergaben sie die Gaben jetzt an Michael Engbers und Olga Wittich vom Sozialen Dienst, die sie mit einem Gruß des DRK an die Bewohner des Altenheims weiter verteilen werden. Dies soll Heiligabend im Rahmen einer „Miniatur-Weihnachtsfeier“ innerhalb der einzelnen Ebenen, ohne externe Besucher, geschehen.

Auch wenn die 40. Feier nicht im gewohnten Rahmen stattfinden kann, nutzte Engbers den Anlass, sich im Namen der Senioren mit kleinen Präsenten bei den DRK-Mitgliedern zu bedanken. Vor allem hoffe er, dass Erika Rieger, die 2020 eigentlich das letzte Mal mit dabei sein wollte, die Bewohner auch im kommenden Jahr noch einmal besucht. Der diesjährige Verlauf sei als Finale ungeeignet, so Engbers.