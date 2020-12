St. Johannes Venne ist zwar die kleinste der vier katholischen Teilgemeinden, doch lädt sie in dieser Weihnachtszeit erstmalig mit zwei Krippen zum Besuch und zum Verweilen ein. Denn zusätzlich zum Abbild des Stalls von Bethlehem im Gotteshaus, haben Klemens und Margret Reher , zusammen mit Nachbarin Mathilde Schmiing und Schwester Gaby von der Gemeinschaft Verbum Dei eine zweite Krippe unter freiem Himmel aufgebaut. Seit Jahren lagerten Maria und Josef, das Christuskind und die Könige in einem Schrank des Exerzitienhauses.

„Die Figuren sind zu neuem Leben erweckt worden. Und dank Klemens Reher haben sie durch den von ihm gebauten Stall zu Bethlehem einen Schutz bekommen. Er hat das mit Herzblut gemacht“, lobte Pfarrer Klemens Schneider das Engagement. Für die Besucher und Bewohner der Venne ergebe sich nun eine Möglichkeit, die Krippe unter freiem Himmel coronakonform zu besuchen. Für ein besonders festliches Ambiente hat Mathilde Schmiing mit Blumenschmuck gesorgt.

Wie alt die Figuren genau sind, war beim Pressetermin nicht zu erfahren. Sie seien vor rund 40 Jahren von Pfarrer Heinrich Schleiner und dessen Haushälterin hergestellt worden, erinnern sich Margret und Klemens Reher nur vage an die Entstehungszeit. Die Körper der Statuetten bestehen aus einem mit Gips ummantelten Drahtgestell. Ihre Gesichter sollen (angeblich) an Menschen aus der Venne erinnern, die in damaliger Zeit gelebt haben, berichtete Margret Reher.

Doch nicht allein in der Venne wird zum Besuch der Krippe eingeladen. Auch St. Laurentius in Senden, St. Urban in Ottmarsbocholt und St. Johannes in Bösensell sind täglich bis 17 Uhr geöffnet. Die Kirchengemeinde bittet ausdrücklich um Beachtung der Corona-Schutzbestimmungen.