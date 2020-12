„Senden ist Dreh- und Angelpunkt“

Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt – so lautet eine alte Binsenweisheit. Das trifft auch auf die Sendener Rettungswache zu. Sie wurde so konzipiert, dass sie ohne große Probleme bei Bedarf erweitert werden kann. Bei der Einweihung im Jahr 2014 dachte jedoch kaum jemand daran, dass es bereits rund fünf Jahre später soweit sein würde. Doch seit Ende des vergangenen Jahre „verunstalten“ fünf Baucontainer das Bild auf dem Wachengelände.

Einer der Gründe dafür liegt in der Bürokratie: Der Träger des Rettungsdienstes ist zwar der Kreis Coesfeld, der Bau der Rettungswachen wird jedoch über die Krankenkassen finanziert. „Damals war es noch so üblich, dass für den aktuellen Bedarf gebaut wurde, ohne zukünftige Entwicklungen zu berücksichtigen“, erläutert Michael Hofmann , Leiter des Rettungsdienstes beim DRK . Durch die Fortschreibung des Bedarfsplanes im Jahr 2019 wurde jedoch auf die gestiegenen Einsatzzahlen reagiert und in Senden tagsüber ein zweiter Rettungstransportwagen (RTW) stationiert.

„Senden ist durch seine günstige Lage der Dreh- und Angelpunkt im Kreis. Von hier gelangt man im zweiten Abmarsch schnell nach Lüdinghausen, also wenn der dortige RTW schon zu einem anderen Einsatz unterwegs ist. Gleiches gilt aber auch für Ottmarsbocholt und Davensberg, für Buldern und für Appelhülsen und Bösensell“, erklärt Hofmann. Dadurch sei es oft vorgekommen, dass ein RTW von den Nachbarwachen nach Senden musste, da der Wagen vor Ort unterwegs war. Durch den zweiten RTW wird dies nun aufgefangen.

Somit ist der Rettungsdienst vor Ort auch besser auf die Veränderungen durch Corona vorbereitet: Denn obwohl die Einsatzzahlen gesunken sind, da wegen der Lockdowns mehr Menschen zuhause bleiben und es dadurch zu weniger Arbeits- und Verkehrsunfällen kommt, kam es häufiger als vorher zum zweiten Abmarsch. Ursache dafür ist, dass die einzelnen Einsätze durch die anschließende Desinfektion des Fahrzeugs und der Dekontamination der Besatzung deutlich länger dauern.

Natürlich hofft Hofmann darauf, dass die Erweiterung möglichst schnell kommt: „Die Personalsituation ist im Rettungsdienst ähnlich wie in der Pflege. Die Wochenarbeitszeit liegt bei 48 Stunden. Wer da die Stelle wechseln möchte, schaut sich seinen künftigen Arbeitsplatz genau an“, sagt Hofmann. Eine Wache, die zum Teil aus Containern besteht, ist für Interessenten deutlich weniger attraktiv. Aber kurzfristig wird sich der Zustand nicht ändern: „Priorität haben erst mal die Neubauten verschiedener Wachen im Kreis. Erst danach kommen mögliche Erweiterungen.

Ein großer Vorteil am Standort Senden sind die kurzen Wege zwischen Haupt- und Ehrenamt, da der DRK-Ortsverein (OV) Senden seine Fahrzeughalle an der selben Adresse hat. „Das vereinfacht den Austausch, so kann die Ausstattung des Rettungsdienstes genutzt werden, wenn der Ortsverein im Rahmen der Spitzenabdeckung unterwegs ist oder bei Sonderbedarf wie Weihnachten und Silvester“, so Hoffmann. Ein großes Kompliment geht von ihm an die Sendener, die an 365 Tagen im Jahr 24 Stunden am Tag in Bereitschaft sind, falls der Melder geht.

„Dass der Ortsverein zur Spitzenabdeckung alarmiert wird, kommt aktuell etwa zweimal im Monat vor“, berichtet Richard Schneider, Rotkreuzleiter in Senden. Wenn der RTW der Rettungswache im zweiten Abmarsch in einen Nachbarort unterwegs ist, wird der RTW von zwei Mitgliedern des Ortsvereins besetzt, um die Rettungsfristen einhalten zu können. Dabei stehen die Ehrenamtlichen dem Regelrettungsdienst weder in der Qualifikation noch in der Ausstattung nach: „Wer den Notruf betätigt, kann sicher sein, gut versorgt zu werden“, betont Hofmann.