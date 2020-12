Mit gemischten Gefühlen blickt Bettina Langenfeld, Leiterin des „Kunterbunten Kinderzentrums“ zurück: „Das Kubuz besteht jetzt seit 15 Jahren, aber das konnten wir wegen Corona nicht so feiern, wie wir es gewollt hätten“, bedauert die Diplomsozialpädagogin. Andererseits sei es ermutigend, dass es nach der „anfänglichen Lähmung im ersten Lockdown“ gemeinsam mit Honorarkräften und Ehrenamtlichen gelungen sei, das Beste aus der Situation zu machen und den Kindern coronakonforme Angebote zu ermöglichen. „Ebenso wie die Kitas und Schulen durften dann auch die Jugendarbeit mit entsprechenden Hygienekonzepten wieder öffnen. Ich empfinde das als eine Wertschätzung der Politik für unsere Arbeit“, betont Bettina Langenfeld.

Die Kubuz-Leiterin bedauert, dass seit Ende Oktober das Kinder- und Jugendzentrum „Tresor“ in Bösensell nicht mehr geöffnet ist. Melissa Schaub habe den Treff verlassen, um ihr Masterstudium machen. Seither sei die Stelle vakant, „soll aber schnellstmöglich wieder besetzt werden“, berichtet Bettina Langenfeld.

Im Sendener Treff wurden wurden, den Vorgaben des Landes entsprechend, fest Gruppen mit bis zu acht Kindern und zwei Teamern gebildet. „Wir haben feste Angebote vorbereitet, wie Basteln aus Naturmaterialien, Druckwerkstatt oder Gesellschaftsspiele. Das hat funktioniert. Aber das ist nicht wirklich das Kubuz – wir sind eigentlich ein offenes Haus“, erzählt Bettina Langenfeld. Gleichwohl resultierte auch eine Chancen aus dem eingeschränkten Betrieb, räumt sie ein: Es bestand die Möglichkeit zu intensiven Gesprächen. Und die Teamer hatten Zeit, auf die Ängste und Nöte der Kinder einzugehen.

Ein großes Thema für das Kubuz-Team waren die Sommerferien. Denn anders als in den Vorjahren konnte keine Stadtranderholung mit gleichzeitig bis zu 60 und insgesamt mit bis zu 120 Kindern durchgeführt werden. „Stattdessen haben wir ein Programm für die bereits angemeldeten Kinder vorbereitet, das über drei Wochen, jeweils vormittags und nachmittags mit jeweils zehn Teilnehmern lief“. In dieser Zeit konnten die Mädchen und Jungen ein „Natur-Entdecker-Diplom“ erwerben. Im Team mussten Aufgaben mit erlebnispädagogischem Hintergrund gelöst werden, beispielsweise bei einer digitalen Schnitzeljagd oder beim Überqueren der Stever mit Hilfe von drei Kisten. „Irgendwas ist immer möglich. Es ist anders, aber darum nicht weniger wert“, lautet seither das Motto des Kubuz, das im Souterrain des evangelischen Gemeindezentrums untergebracht ist und sich in Trägerschaft des Vereins „Ökumenischer Jugendtreff“ befindet.

„Wir rechnen damit, dass wir auch im nächsten Jahr – wie bisher – mit unserem Hygienekonzept und der Arbeit mit festen Kleingruppen weitermachen können“, wagt Bettina Langenfeld einen zuversichtlichen Blick in die Zukunft. Fraglich sei allerdings, ob zu Ostern, im Sommer und im Herbst auch ein Ferienprogramm auf die Beine gestellt werden kann.