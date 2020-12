Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ein schwieriges Jahr geht zu Ende. Wer hätte noch vor einem Jahr gedacht, dass wir bald wie selbstverständlich einen Mundschutz tragen? Es gab Distanz- statt Präsenzunterricht, Homeoffice statt Büro, Ellbogenbegrüßung statt Händedruck und Umarmungen. Der Verzicht auf persönliche Kontakte und Selbstverständliches haben unseren Alltag geprägt.

Hierdurch haben wir andere und uns selbst geschützt. Wir haben dazu beigetragen, unser Gesundheitssystem und die dort arbeitenden Menschen nicht noch stärker zu belasten oder zu gefährden. Die meisten sind sehr verantwortungsvoll mit dieser besonderen Situation umgegangen und haben sich solidarisch verhalten. Konstant hohe Infektionszahlen und zunehmend schwere Krankheitsverläufe sollten uns jedoch mahnen, nicht nachlässig zu werden.

Besonders beeindruckt hat mich in diesem Jahr die große Welle der Hilfsbereitschaft und Solidarität. Da wurden Einkaufsdienste organisiert oder Masken genäht. Beispielhaft sei hier das Engagement von Niklas Kalfayan genannt, der gleich zu Beginn der Pandemie eine Initiative gegründet hat, um Hilfsangebote und -gesuche in Senden zu koordinieren. Für diesen Einsatz durfte ich ihm im Rahmen der Bürgerpreisverleihung den Corona-Sonderpreis überreichen. Apropos Bürgerpreis: Die Vielzahl der Nominierungen hat wieder deutlich gemacht, wie vielfältig und stark das ehrenamtliche Engagement in unserer Gemeinde ist. Allen, die sich in unterschiedlichster Weise für das Wohl anderer einsetzen, möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich danken!

Zweifelsohne verursacht Corona noch immer viel Leid, und wir werden wohl noch einige Zeit mit dem Virus leben müssen. Neben der Sorge um die Gesundheit bangen einige auch um ihre wirtschaftliche Existenz. Auch diesen Menschen sowie den örtlichen Gastronomen, Einzelhändlern und betroffenen Betrieben gehört unsere Aufmerksamkeit und Unterstützung. Dabei gibt es Grund zur Zuversicht. So wurden in dieser Woche die ersten älteren Menschen in Pflegeheimen geimpft. Unterstützt durch ehrenamtliche Kräfte des DRK stehen auch wir im Kreis Coesfeld bereit für die größte Impfaktion in der Geschichte der Bundesrepublik.

Gerade in der jetzigen Zeit, in der uns die Pandemie eine Zwangspause verordnet, lernen wir unsere Heimat besonders zu schätzen. Ich freue mich daher, dass in unserer Gemeinde einige neue Orte zum Wohlfühlen und zur Begegnung entstanden sind. Dabei denke ich an den Hafenplatz am Kanal, die barrierefreie Umgestaltung des Laurentiusplatzes oder den neugestalteten Schulhof in Bösensell. Viel getan hat sich dank des unermüdlichen Einsatzes des Sendener Heimatvereins auch am alten Zollhaus. Hier wird – genau wie am Schloss Senden – ein Ort der Begegnung und des Austausches geschaffen.

Unsere Gemeinde hat sich also auch im Corona-Jahr 2020 weiterentwickelt. Neue Kulturangebote, wie die Sommerbühnen, haben sich bewährt und werden fortgeführt. Es gab also auch viele Lichtblicke in diesem Jahr und angesichts des großen Zusammenhalts in unserer Gemeinde blicke ich Silvester auch dankbar zurück und voll Zuversicht nach vorne.

Ich hoffe, dass auch Sie den Jahreswechsel genießen können und wünsche Ihnen und Ihrer Familie einen guten Rutsch und ein friedliches neues Jahr! Aber vor allem: Bleiben Sie gesund!

Ihr Sebastian Täger