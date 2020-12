„Kontakte aufrecht erhalten“

Holger Rehring ist seit 2005 beim Ökumenischen Jugendtreff in der „Offenen Jugendarbeit“ tätig. Auch für ihn war 2020 coronabedingt ein außergewöhnliches Jahr. WN-Redakteuer Siegmar Syffus sprach mit dem Diplom-Pädagogen und Sozialmanager darüber, auf welche Weise Jugendarbeit durchgeführt werden konnte.

Herr Rehring, wie werden sie 2020 in Erinnerung behalten ?

Rehring: Es war ein schwieriges Jahr. Die Covid-19-Pandemie hat uns kalt erwischt. Von heute auf morgen durften wir unsere Einrichtungen nicht mehr öffnen. Und sofort hat sich uns die Frage gestellt, was bedeutet dies für unsere Besucher in den Einrichtungen. Offene Kinder- und Jugendarbeit lebt ja von der direkten Begegnung, von der Möglichkeit, für die Kinder und Jugendlichen freizeitpädagogische Angebote zu machen, ihnen Raum zu bieten und Kontakte zu ermöglichen. Und für sie als direkter Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen. Und all das war plötzlich nicht mehr gestattet. Das war eine Herausforderung, die völlig neu für uns Mitarbeiter des Ökumenischen Jugendtreffs war.

Was waren die größten Probleme, die vom Team bewältigt werden mussten?

Rehring: Wir haben direkt überlegt, wie können wir weiter Angebote machen, wie können wir weiter in dieser belastenden Zeit für die Kinder und Jugendlichen erreichbar sein. Als erstes haben wir den Besuchern direkt vermittelt, dass wir auch per Mail, Telefon, sozialen Medien oder Messengern erreichbar sind. Darüber hinaus haben wir so schnell wie möglich versucht, uns digital aufzustellen, das heißt Online-Angebote zu schaffen, wie die Möglichkeit einer ,Online-Öffnungszeit‘, in der es möglich ist, mit oder gegen uns Mitarbeiter online zu spielen und parallel zu chatten oder mit uns zu sprechen. Allerdings lebt Offene Kinder- und Jugendarbeit vom direkten Kontakt, von der Möglichkeit, dass Jugendliche einfach mal so in einer Einrichtung vorbeikommen können, um an der Theke zu quatschen oder eine Runde Billard oder Playstation zu spielen. Und dadurch entwickeln sich längerfristige und vertrauensvolle Beziehungen, durch die es möglich ist, Jugendliche in ihrem Aufwachsen zu beraten und zu begleiten. Dieses konnten wir digital nur bedingt auffangen.

Was konkret konnte in den Einrichtungen Clatsch, Vivo und Ottmarsbocholt angeboten werden?

Rehring: In der Lockdown-Zeit von Mitte März bis circa Mitte Mai haben wir verschiedene Dinge versucht. Die schon beschriebenen Online-Öffnungszeiten oder das Verteilen von Abhol-Tüten mit Bastel- oder Spielmaterial an unseren Einrichtungen. Am wichtigsten war allerdings, dass wir Mitarbeiter auch von uns aus auf unsere Stammbesucher zugegangen sind und öfters mal auf verschiedenem Wege versucht haben, den Kontakt aufzunehmen und nachgefragt haben, wie es den Jugendlichen grade ging. Daraus sind zum Beispiel öfters Spaziergänge am Kanal entstanden, wenn ein Jugendlicher aus welchem Grund auch immer Redebedarf hatte. So konnten wir draußen an der frischen Luft Jugendliche weiter beraten oder ihnen bei Problemen helfen. Ab Juni konnten wir unsere Einrichtungen unter Einhaltung von klaren Hygienevorgaben wieder öffnen. Konkret hieß das: Kontaktnachverfolgung, Hände desinfizieren, Abstand einhalten und nur noch wenige Besucher gleichzeitig in die jeweilige Einrichtung hereinlassen. Und jetzt im Herbst kam noch die Maskenpflicht hinzu. Dies hat in allen Einrichtungen dazu geführt, dass eher die Stammbesucher unsere Angebote wahrgenommen haben, für neue Besucher waren die Hürden, die durch all die Hygiene- und Abstandsregeln entstanden sind, anscheinend zu hoch.

Wie stellte sich die Situation in Bösensell dar?

Rehring: Im Kinder- und Jugendtreff Tresor in Bösensell war die Situation ähnlich. Auch dort gab es in der Lockdown-Zeit im Frühjahr Abhol-Tüten mit Bastel- und Spielmaterial, was sehr gut angenommen wurde. In den Sommerferien gab es in Bösensell eine Waldwoche, ein naturpädagogisches Angebot für Kinder.

Mit welcher Perspektive und mit welchen Erfahrung startet die Offene Jugendarbeit ins neue Jahr?

Rehring: Aktuell sind die Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit nach der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW wieder geschlossen, das heißt, wir dürfen keine Präsenzangebote oder Öffnungszeiten anbieten. Grundsätzlich gehen wir aber mit der Erfahrung ins neue Jahr, dass es in Zeiten, in denen wir unsere Einrichtungen nicht öffnen können, weiter möglich ist, den Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen zu halten, die wir Mitarbeiter kennen und die sonst, ohne Pandemie, unsere Einrichtungen besuchen. Das ist ein gutes Zeichen, da wir auch in solchen Zeiten nachfragen können, wie es den jungen Menschen grade geht, was sie aktuell bewegt und ob sie einen Hilfe- oder Redebedarf haben. Und andersherum funktioniert es auch. Wir Mitarbeiter sind erreichbar für Kinder und Jugendliche, auch wenn unsere Einrichtungen nicht geöffnet sind. Es zeigt sich, dass unsere Arbeit, die auf dem Aufbau von längerfristigen und vertrauensvollen Beziehungen beruht, gelingt. Wir werden als Ansprechpartner bei Fragen und eventuellen Problemen genutzt.