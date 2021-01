Sternsinger in vollem Gewand – in Ottmarsbocholt waren sie am Samstag zu sehen. Am Raiffeisenmarkt und beim Lebensmittelmarkt „nah & gut“ hatten sich Mädchen und Jungen versammelt – und um Spenden gebeten.

Das Fazit fällt positiv aus: „Wir bedanken uns für die durchweg positive Resonanz und die hohe Spendenbereitschaft. Wir waren echt positiv überrascht!“, lautet das Resümee des Orga-Teams. Das noch ergänzt, insgeheim auf ein spürbares Echo gehofft zu haben. „Wer hätte in Otti was anderes erwartet.“

Auch die Spendentüten, so die Pressemitteilung, seien vollständig verteilt worden, so dass alle Haushalte den Segen erhalten haben müssten. Auch hier stießen die Idee und ihre fleißige Umsetzung auf ein promptes Feedback: Viele Tüten wurden am Wochenende vor beziehungsweise nach dem Gottesdienst gefüllt wieder abgegeben, berichtet das Orga-Team. Auch im Pfarrheim werden sie noch angenommen.